Правляча партія Грузії заявила, що не погоджуватиме політику з Євросоюзом

17:16 30 травня Київ, Україна

Партія, яка перебуває при владі в Грузії - "Грузинська мрія", не збирається погоджувати політику своєї країни із зовнішньополітичною лінією Європейського Союзу доти, доки Грузія не стане повноправним членом ЄС.



Така заява була зроблена генеральним секретарем політичної сили та мером Тбілісі, Кахою Каладзе.

Він наголосив, що Грузія не бере участі у санкціях, і питання про доцільність авіасполучення з росією буде розглянуто після приєднання Грузії до Євросоюзу. Цю інформацію повідомляє онлайн-видання "Грузія Онлайн".