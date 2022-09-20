Правозахисника Володимира Осєчкіна, який викриває вербування ув'язнених рф на війну, намагалися застрелити агенти фсб

Засновника правозахисної організації Gulagu.net Володимира Осєчкіна, який викриває тортури у в'язницях та вербування засуджених на війну з Україною, намагалися застрелити агенти фсб.
Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.
Про замах Осєчкіна, що готується, попередив болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв, але злочинцеві все одно вдалося обстріляти будинок правозахисника.
Інцидент зі спробою ліквідації правозахисника стався, за його словами, тиждень тому у місті Біарріц. У цьому населеному пункті чимало нерухомості має сім'я володимира путіна.
Так, наприклад, там розташована вілла, що належить одній із дочок російського президента Катерині Тихоновій, а також будинок, який належить колишній дружині путіна Людмилі.
Так, наприклад, там розташована вілла, що належить одній із дочок російського президента Катерині Тихоновій, а також будинок, який належить колишній дружині путіна Людмилі.
У вечір замаху родина правозахисника спочатку поїхала до театру, а коли повернулася додому, стався замах.
За словами Осєчкіна, правоохоронці у Франції розпочали розслідування.
ФСБ вкотре доводить, що вона працює не на захист населення, а на усунення неугодних. Вбивство Політковської та Нємцова, отруєння Навального, Бикова та Кара-Мурзи так і залишаються нерозслідуваними.
Бо так і на себе вийти можна. Ось що означає - терористи при владі!
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