15:25 20 вересня Київ, Україна





Засновника правозахисної організації Gulagu.net Володимира Осєчкіна, який викриває тортури у в'язницях та вербування засуджених на війну з Україною, намагалися застрелити агенти фсб

Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

Про замах Осєчкіна, що готується, попередив болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв, але злочинцеві все одно вдалося обстріляти будинок правозахисника.





Інцидент зі спробою ліквідації правозахисника стався, за його словами, тиждень тому у місті Біарріц. У цьому населеному пункті чимало нерухомості має сім'я володимира путіна.



Так, наприклад, там розташована вілла, що належить одній із дочок російського президента Катерині Тихоновій, а також будинок, який належить колишній дружині путіна Людмилі.

“Людина, тісно пов'язана з фсб та організованою злочинністю, виїхала з росії у бік Біарріца. Мене вмовили буквально на два дні евакуювати та поїхати, хоча я не хотів, хотів спіймати їх тут. Але ми поїхали в гори на вихідні, я наполіг, щоб ми повернулися після вікенду”, – розповідає Осєчкін.

У вечір замаху родина правозахисника спочатку поїхала до театру, а коли повернулася додому, стався замах.

“Приїхали діти з дружиною, ми приготували вечерю, і я пам'ятаю – несу тарілки ставити дітям та бічним зором на одній із терас бачу, як червона точка рухається у мій бік через перила тераси. Оскільки ми проходили спеціальну підготовку, нас попереджали, щоб ми не відкладали і не чекали, доки нас зріжуть. Тут у нас відключилося світло, діти на підлогу – діти з дружиною близько години провели в одній із захищених кімнат”, - розповів Осєчкін.

За словами Осєчкіна, правоохоронці у Франції розпочали розслідування.

ФСБ вкотре доводить, що вона працює не на захист населення, а на усунення неугодних. Вбивство Політковської та Нємцова, отруєння Навального, Бикова та Кара-Мурзи так і залишаються нерозслідуваними.



Бо так і на себе вийти можна. Ось що означає - терористи при владі!