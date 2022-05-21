Право на смерть: в Іспанії дозволили евтаназію

12:27 18 грудня Київ, Україна

Конгрес депутатів Іспанії схвалив евтаназію, вона стане однією з послуг, що надаються Національною системою охорони здоров'я Іспанії, але тільки для своїх громадян.



Проєкт закону "Про право на евтаназію" підтримали 198 депутатів, проти проголосували - 138, і ще двоє - утрималися.



Згідно з документом, запросити цю процедуру евтаназії зможе повнолітній громадянин королівства або людина, яка має посвідку на проживання в Іспанії. Причому рішення про евтаназію може прийняти тільки сам хворий.



Від того, хто зважився на самогубство, потрібно підтвердити свої наміри не менше чотирьох разів, причому кожна з чотирьох заявок на евтаназію буде розглянута окремо, спеціальною комісією. При цьому, кандидат матиме право в будь-який момент відкликати свою заяву або попросити про відстрочку.



Як наголошується в документі, закон був розроблений з метою регулювання права на добровільне позбавлення себе життя для невиліковно хворих людей або громадян, які страждають від серйозного хронічного захворювання, яке приводить до втрати працездатності і яке викликає "нестерпні фізичні або психічні страждання" без можливості лікування або поліпшення.

"Як суспільство ми не можемо залишатися байдужими перед лицем нестерпних страждань деяких людей. Ми знаємо, що в деяких випадках, щоб померти гідно, необхідна професійна допомога", - зазначив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля.

Політик підкреслив, що невиліковно хворі люди, які страждають, мають "право на допомогу в смерті".



Даний законопроєкт ініціювала "Іспанська соціалістична робоча партія" на початку травня 2020 року. Тепер законопроєкт надійде на розгляд верхньої палати парламенту Іспанії - в Сенат, закон може набути чинності вже в першій половині 2021 року.



Після того, як закон набуде чинності, владі Іспанії необхідно буде внести зміни до статті 143 Кримінального кодексу, згідно з якою допомога іншій людині в прагненні померти вважається злочином. Таким чином, право на смерть стане однією з послуг, що надаються Національною системою охорони здоров'я Іспанії.



Відзначимо, що першою країною в світі, яка легалізувала евтаназію, були Нідерланди, де вона стала доступна в 2002 році. Зараз пасивна евтаназія, або припинення підтримувальної терапії, офіційно дозволена в 40 країнах світу.



Так, в Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Естонії та Швейцарії практикуються добровільна активна евтаназія і асистоване самогубство. У Німеччині, Албанії, Колумбії, Японії, Канаді, і в низці штатів США легалізоване асистоване самогубство. У Швейцарії закони про евтаназію дозволяють практикувати "суїцидальний туризм", який вже позбавив життя понад тисячі людей.