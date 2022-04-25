Право на роботу: між ізраїльськими ТЦ влаштують лотерею

19:23 26 листопада Київ, Україна

Завтра, 27 листопада, уряд Ізраїлю запускає пілотний проєкт на час карантинних обмежень, взявши участь в "лотереї", торгові центри-щасливчики зможуть працювати під час карантину.

Всього в країні повинні відновити роботу 15 магазинів. В першу чергу перезапускатимуть роботу ТРЦ Azrieli Ltd. і Melisron Ltd.

Про це повідомляє Israelinfo.



Розіграш "щасливих дозволів" буде проведено за участю міністерств фінансів, економіки та охорони здоров'я. Такі правила роботи триватимуть до 6 грудня.



Подібний експеримент влада Ізраїлю проведе і з музеями. Точно відкриються "Мадатек" в Хайфі, Музей Ізраїлю, Тель-Авівський художній музей і Музей Ерец-Ісраель.



Ще три музеї повинні будуть виграти чергу на відкриття в лотереї, організованій Міністерством культури і спорту.