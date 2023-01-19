Уряд Великобританії заборонить конверсійну терапію для трансгендерних людей

08:31 19 січня Київ, Україна





Про це повідомляє ВВС.



В уряді повідомили, що новий закон про заборону всіх форм конверсійної терапії в Англії та Уельсі включатиме практики, спрямовані і на трансгендерних людей. Заборона ставить поза законом спроби змінити чиюсь сексуальність або гендерну ідентичність.



Міністр культури Мішель Донелан заявила, що законопроєкт буде прийнятий незабаром і буде захищати всіх, хто став мішенню через свою сексуальність. або гендерну ідентичність. Новий закон заборонить усі спроби змінити чиюсь сексуальність чи гендерну ідентичність.



Зазначається, що раніше уряд не планував включати до законопроєкту заборону конверсійної терапії трансгендерів. Британські чиновники пояснили це тим, що конверсійна терапія для транслюдей надто складна і її заборону слід розглядати окремо.



У Великій Британії буде ухвалено новий закон , який заборонятиме конверсійну терапію для трансгендерних людей. Раніше ця заборона стосувалася лише терапії геїв та бісексуалів.Про це повідомляє ВВС.В уряді повідомили, що новий закон про заборону всіх форм конверсійної терапії в Англії та Уельсі включатиме практики, спрямовані і на трансгендерних людей. Заборона ставить поза законом спроби змінити чиюсь сексуальність або гендерну ідентичність.Міністр культури Мішель Донелан заявила, що законопроєкт буде прийнятий незабаром і буде захищати всіх, хто став мішенню через свою сексуальність. або гендерну ідентичність. Новий закон заборонить усі спроби змінити чиюсь сексуальність чи гендерну ідентичність.Зазначається, що раніше уряд не планував включати до законопроєкту заборону конверсійної терапії трансгендерів. Британські чиновники пояснили це тим, що конверсійна терапія для транслюдей надто складна і її заборону слід розглядати окремо.

Також в уряді побоювалися, що заборона може мати "непередбачувані наслідки", які можуть вплинути на вчителів, батьків та терапевтів, які допомагають дітям, які досліджують свою гендерну ідентичність.



BBC пише, що поки що точно невідомо, наскільки конверсійна терапія поширена в Британії, але 5% зі 108 тисяч осіб, які відповіли на загальнобританське опитування в 2018 році, сказали, що їм пропонували певну форму подібної терапії, тоді як 2% пройшли її. Серед респондентів-трансгендерів 8% сказали, що їм пропонували конверсійну терапію, а 4% сказали, що вони проходили.



Влада Великобританії ще в 2021 році заявляла про намір заборонити конверсійну терапію. Крім того, уряд збирався досліджувати масштаби конверсійної терапії та досвід жертв цієї практики.



Конверсійна терапія - іноді звана терапією "лікування геїв" - намагається придушити чиюсь сексуальну орієнтацію або зупинити ідентифікацію статі, відмінну від статі, записану при народженні.



Це може містити розмовну терапію та молитву, але більш крайні форми можуть включати екзорцизм, фізичне насильство та позбавлення їжі.