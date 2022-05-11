Уряд Туреччини відмовився від російської вакцини

17:01 09 грудня Київ, Україна

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Туреччина прийняла рішення відмовитися від покупки вакцини проти COVID-19, виробленої в РФ, через невідповідність умовам проведення "належних лабораторних досліджень".
 
Про це Фахреттін Коджа повідомив турецькому виданню Haberturk.
"Росія не зуміла виконати (ці умови). Таким чином, для ВООЗ і всього світу не представляється можливим закуповувати цю вакцину. Ми також не можемо видати дозвіл на її використання", - пояснив Фахреттін Коджа.
Згідно зі статистикою ВООЗ - в Туреччині 838 895 випадків захворювання, 15 103 особи - загинули.

Влада Туреччини почне вакцинацію від коронавірусу, як передавало видання Daily Sabah 11 грудня. Для цього будуть використовувати китайську вакцину.