Уряд Туреччини відмовився від російської вакцини

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Туреччина прийняла рішення відмовитися від покупки вакцини проти COVID-19, виробленої в РФ, через невідповідність умовам проведення "належних лабораторних досліджень".
Про це Фахреттін Коджа повідомив турецькому виданню Haberturk.
Згідно зі статистикою ВООЗ - в Туреччині 838 895 випадків захворювання, 15 103 особи - загинули.
Влада Туреччини почне вакцинацію від коронавірусу, як передавало видання Daily Sabah 11 грудня. Для цього будуть використовувати китайську вакцину.
Влада Туреччини почне вакцинацію від коронавірусу, як передавало видання Daily Sabah 11 грудня. Для цього будуть використовувати китайську вакцину.
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