Уряд Туреччини відмовився від російської вакцини

Про це Фахреттін Коджа повідомив турецькому виданню Haberturk.

"Росія не зуміла виконати (ці умови). Таким чином, для ВООЗ і всього світу не представляється можливим закуповувати цю вакцину. Ми також не можемо видати дозвіл на її використання", - пояснив Фахреттін Коджа.