Уряд Польщі визнав Росії терористичним режимом

18:28 26 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє прес-служба сенату у середу, 26 жовтня. Польський сенат одноголосно погодив документ про визнання Росії терористичним режимом. Відповідний документ опрацювала група сенаторів.Про це повідомляє прес-служба сенату у середу, 26 жовтня.

"Сенат одноголосно ухвалив резолюцію про визнання влади російської федерації терористичним режимом", - повідомили у прес-службі.

У документі засуджується російська агресія щодо України. Зокрема, там зазначено, що Україна на сьогоднішній день є країною, яка захищає демократію та свободу.. У той же час Росія вдається до терористичних методів, бомбардуючи цивільні об'єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви.



У польському сенаті звертають увагу, що глава кремля володимир путін та його оточення "повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів".



Польські парламентарі також закликали інші країни зробити аналогічні кроки щодо Росії.