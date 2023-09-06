Уряд Нідерландів просить створити 97 тисяч місць для приймання українських біженців

18:32 05 вересня Київ, Україна

Уряд Нідерландів звернувся до муніципалітетів із проханням створити додаткові місця для прийому українських біженців. Згідно з інформацією, опублікованою в газеті De Telegraaf, необхідно підготувати 97 тисяч таких місць до 1 лютого наступного року.



Державний секретар Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів Ерік ван дер Бург підкреслив у своєму зверненні до мерів регіонів, що потік біженців з України продовжує зростати, і немає ознак зміни ситуації в найближчому майбутньому. Прогнозується, що до кінця поточного року кількість українських біженців сягне понад 104,4 тисячі.



Минулого тижня мери пообіцяли створити 90 тисяч місць на засіданні Ради безпеки. Нині таких місць більш ніж 81 тисяча, але голова Ради безпеки Воутер Колфф вказав на можливу необхідність додаткових місць для українців.