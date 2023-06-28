Уряд Молдови виходить із Конвенції про МПА СНД

18:14 28 червня Київ, Україна

На засіданні в середу уряд Молдови ухвалив рішення про розрив Конвенції про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць СНД (МПА СНД), повідомляють росЗМІ.



Проєкт закону, затверджений урядом, вказує, що через вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року неможливе виконання основних завдань Співдружності, включаючи захист прав і свобод людини, моніторинг розвитку демократії та виборчого процесу, а також боротьбу з загрозами та викликами безпеки у зв'язку з "протилежною думкою" деяких членів організації.



На думку авторів проєкту, вихід Молдови із СНД не завдасть негативних наслідків для країни. Крім того, не виявлено жодних негативних наслідків у відносинах з іншими учасниками організації та третіми сторонами.



Представники Молдови наголосили, що МПА СНД не сприяла вирішенню реальних проблем країни. Як приклад було згадано конфлікт у Придністров'ї.



Крім цього, молдавський уряд також схвалив проєкт закону про припинення Угоди про взаємодію у разі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у рамках СНД.