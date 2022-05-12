Уряд Латвії ввів режим НС на кордоні з Білоруссю

17:07 10 серпня Київ, Україна

Через різке збільшення кількості нелегальних мігрантів, уряд Латвії прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації в прикордонних краях.

Про це повідомила глава латвійського МВС Марія Голубєва в Twitter у вівторок, 10 серпня.

"Уряд прийняв рішення про введення режиму надзвичайної ситуації на кордоні. Зміцнення кордону починається негайно. Режим надзвичайної ситуації буде діяти в прикордонних Красилівському і Аугшдаугавському краях", - написала Голубєва.

За останні чотири дні за незаконний перетин латвійсько-білоруського кордону затримано 218 осіб - це в сім разів більше кількості затриманих порушників східного кордону за весь минулий рік.



Міністерство внутрішніх справ Латвії прийняло рішення направити в Даугавпілс спецзагін Відземської роти, який базується в Смилтені.



Нагадаємо, з початку року на литовсько-білоруському кордоні затримано понад 4 тисячі нелегалів з Азії та Африки. Це в 40 з гаком разів більше, ніж за весь 2020 рік. Литва і ЄС звинувачують Мінськ в потуранні нелегальній імміграції. У Білорусі відкидають звинувачення.