Уряд Китаю змусив AMAZON видалити відгуки на книгу Сі Цзіньпіна





Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.



Це сталося близько двох років тому, але не було висвітлено публічно, поки Reuters не опублікував "спеціального звіту" минулого тижня.



За словами одного з невідомих, пов'язаних з інцидентом, офіційний наказ із вимогою видалити рецензії опублікували через негативні відгуки.



Цей крок був частиною ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб Amazon міг продовжувати вести бізнес у найбільш густонаселеній країні світу, де є значний простір для розвитку. До 2018 року компанія отримувала дедалі більшу кількість запитів від Amazon.cn видалив із сайту всі коментарі та рецензії на книгу генерального секретаря ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпіна "Про державне управління в Китаї" після того, як Пекін видав наказ із вимогою про видалення.Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.Це сталося близько двох років тому, але не було висвітлено публічно, поки Reuters не опублікував "спеціального звіту" минулого тижня.За словами одного з невідомих, пов'язаних з інцидентом, офіційний наказ із вимогою видалити рецензії опублікували через негативні відгуки.Цей крок був частиною ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб Amazon міг продовжувати вести бізнес у найбільш густонаселеній країні світу, де є значний простір для розвитку. До 2018 року компанія отримувала дедалі більшу кількість запитів від (китайських) наглядових органів щодо видалення певного контенту, переважно політично вразливого згідно з документом внутрішнього брифінгу, на який посилається Reuters.

"Amazon дотримується всіх відповідних законів та правил, де б ми не працювали, і Китай не є винятком", - сказав речник компанії.

Відомо, що рецензії на книгу Сі Цзіньпіна заблоковані лише на китайському веб-сайті Amazon.. На загальному сайті Amazon.com "Про державне управління в Китаї" отримала 74% п'ятизіркових відгуків.