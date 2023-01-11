Уряд Канади ввів санкції проти чотирьох посадовців Шрі-Ланки

Канадські санкції вводяться проти держслужбовців, відповідальних за грубі та систематичні порушення прав людини під час збройного конфлікту на Шрі-Ланці, який відбувався між 1983 та 2009 роками.
Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Канади.
Загалом санкції було введено проти чотирьох посадових осіб, у тому числі колишніх президентів Готабаї Раяпакси та Магінди Раяпакси. Все майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожують, а їм самим закривається в'їзд до країни.
Загалом санкції було введено проти чотирьох посадових осіб, у тому числі колишніх президентів Готабаї Раяпакси та Магінди Раяпакси. Все майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожують, а їм самим закривається в'їзд до країни.
У відомстві підкреслили, що "жертви грубих порушень прав людини заслуговують на справедливість".
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