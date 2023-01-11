Уряд Канади ввів санкції проти чотирьох посадовців Шрі-Ланки

Канадські санкції вводяться проти держслужбовців, відповідальних за грубі та систематичні порушення прав людини під час збройного конфлікту на Шрі-Ланці, який відбувався між 1983 та 2009 роками.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Канади.



Загалом санкції було введено проти чотирьох посадових осіб, у тому числі колишніх президентів Готабаї Раяпакси та Магінди Раяпакси. Все майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожують, а їм самим закривається в'їзд до країни.

“Незважаючи на постійні заклики Канади та міжнародного співтовариства до відповідальності, уряд Шрі-Ланки зробив мало суттєвих та конкретних кроків для дотримання своїх зобов'язань з прав людини. Це перешкоджає прогресу у досягненні справедливості для постраждалих людей і шкодить миру та примиренню”, – зазначили у канадському МЗС.

У відомстві підкреслили, що "жертви грубих порушень прав людини заслуговують на справедливість".