Уряд Німеччини дозволив передати Україні танки Leopard 1

Уряд Німеччини схвалив постачання Україні бойових танків Leopard 1. 3 лютого уряд надав експортну ліцензію на постачання старіших основних бойових танків Leopard 1.
Про це повідомив представник уряду Штеффен Хебештрайт, не повідомляючи жодних подробиць, пише DW. Постачання танків з промислових складів можуть бути здійснені, як тільки ці танки відремонтують.
Є проблеми з необхідними для танків 105-міліметровими боєприпасами. Бразилія має великі запаси таких боєприпасів, але уряд президента Лула да Сілви поки що відмовляється передати їх Україні.
За даними журналістів, рішення уряду стосувалося 29 Leopard 1, які перебували на зберіганні у військового виробника.
Вперше вступивши на озброєння у 1960-х роках, Leopard 1 є попередником більш удосконаленого Leopard 2, який широко використовується арміями по всій Європі.
Раніше уряд Німеччини вирішив відправити в Україну 14 сучасних основних бойових танків Leopard 2 зі складів Бундесверу.
Про це повідомив представник уряду Штеффен Хебештрайт, не повідомляючи жодних подробиць, пише DW. Постачання танків з промислових складів можуть бути здійснені, як тільки ці танки відремонтують.
Є проблеми з необхідними для танків 105-міліметровими боєприпасами. Бразилія має великі запаси таких боєприпасів, але уряд президента Лула да Сілви поки що відмовляється передати їх Україні.
За даними журналістів, рішення уряду стосувалося 29 Leopard 1, які перебували на зберіганні у військового виробника.
Вперше вступивши на озброєння у 1960-х роках, Leopard 1 є попередником більш удосконаленого Leopard 2, який широко використовується арміями по всій Європі.
Раніше уряд Німеччини вирішив відправити в Україну 14 сучасних основних бойових танків Leopard 2 зі складів Бундесверу.
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