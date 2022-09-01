Уряд Німеччини спростував повідомлення про відстрочення закриття АЕС

12:10 17 серпня Київ, Україна

Уряд Німеччини спростував повідомлення ЗМІ про три атомні електростанції.

Про це пише Reuters.



АЕС мають бути закриті до кінця року відповідно до законодавства, запровадженого урядом колишньої канцлерки Ангели Меркель після аварії на АЕС "Фукусіма" в Японії у 2011 році.



Але в Німеччині йдуть інтенсивні дебати про те, чи не варто продовжити їхню роботу, враховуючи можливу енергетичну кризу цієї зими після скорочення постачання російського газу.



Електростанції, якими управляють E.ON, RWE та EnBW, виробляють близько 6% електроенергії в країні.



Раніше, посилаючись на неназваних офіційних осіб, The Wall Street Journal повідомило, що уряд Німеччини вирішив залишити АЕС у робочому стані після кінця цього року.