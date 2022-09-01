Уряд ФРН готовий до обговорення "візового бана" для росії

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок продемонструвала готовність до компромісу в європейських дебатах щодо надання громадянам росії туристичних віз для в'їзду в Шенгенську зону. Про це Бербок заявила у п'ятницю, 26 серпня, у Копенгагені під час бесіди з главою МЗС Данії Йєппе Кофодом.

Відомство федерального канцлера та Міністерство закордонних справ Німеччини згодні, "що спільними зусиллями в Європі ми знайдемо рішення", яке дозволить врахувати "виправдані" побоювання та прагнення всіх сторін, зазначила Бербок.

При цьому, за її словами, важливо, щоб у ситуації жорстокої агресивної війни "не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у росії" і не притягнути до відповідальності їх усіх за війну, розв'язану президентом росії володимиром путіним.

Анналена Бербок підкреслила, що канцлер ФРН Олаф Шольц ніколи не говорив, що має бути запроваджена спільна заборона для росіян на в'їзд до ЄС.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу під час зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.