Уряд Франції планує депортувати 39 російських громадян

Після вбивства професора ліцею у французькому місті Аррас уряд Франції висловив намір депортувати 39 громадян росії.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, посилаючись на BFMTV.
Близько 60 росіян, яких підозрюють у радикалізації, наразі перебувають під адміністративним арештом, і 39 із них мають бути депортовані за згодою російської влади.
Після вбивства професора Домініка Бернара в Аррасі, скоєного радикальним угрупуванням S російського походження, французький уряд прагне продемонструвати рішучість у боротьбі з екстремізмом.
Виконавча влада планує якнайшвидше вигнати осіб, внесених до "справи S" і зобов'язаних залишити територію Франції. Вона також просить префектів звернути особливу увагу на "громадян Кавказу віком від 16 до 25 років".
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, посилаючись на BFMTV.
Близько 60 росіян, яких підозрюють у радикалізації, наразі перебувають під адміністративним арештом, і 39 із них мають бути депортовані за згодою російської влади.
Після вбивства професора Домініка Бернара в Аррасі, скоєного радикальним угрупуванням S російського походження, французький уряд прагне продемонструвати рішучість у боротьбі з екстремізмом.
Виконавча влада планує якнайшвидше вигнати осіб, внесених до "справи S" і зобов'язаних залишити територію Франції. Вона також просить префектів звернути особливу увагу на "громадян Кавказу віком від 16 до 25 років".
Франція представила список із 39 російських громадян, за якими країна особливо стежить і яких підозрює у радикалізації. Минулого тижня Париж передав цей список російській владі.
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