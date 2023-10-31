Уряд Франції планує депортувати 39 російських громадян

18:37 30 жовтня Київ, Україна

Після вбивства професора ліцею у французькому місті Аррас уряд Франції висловив намір депортувати 39 громадян росії.



Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, посилаючись на BFMTV.



Близько 60 росіян, яких підозрюють у радикалізації, наразі перебувають під адміністративним арештом, і 39 із них мають бути депортовані за згодою російської влади.



Після вбивства професора Домініка Бернара в Аррасі, скоєного радикальним угрупуванням S російського походження, французький уряд прагне продемонструвати рішучість у боротьбі з екстремізмом.



Виконавча влада планує якнайшвидше вигнати осіб, внесених до "справи S" і зобов'язаних залишити територію Франції. Вона також просить префектів звернути особливу увагу на "громадян Кавказу віком від 16 до 25 років".

"Нападник в Аррасі, 20-річний Мохаммед Могоучков, відповідає цій категорії: він народився в Інгушетії, автономній російській республіці, перебував під наглядом та брав участь у справі з початку жовтня", - повідомляє видання.

Франція представила список із 39 російських громадян, за якими країна особливо стежить і яких підозрює у радикалізації. Минулого тижня Париж передав цей список російській владі.