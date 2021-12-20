Уряд Данії ввів COVID-паспорти

19:45 06 квітень Київ, Україна

Влада Данії відсьогодні вводить COVID-паспорти , що дозволить країні швидше повернутися до нормального ділового і культурного життя.

Про це повідомляє державний портал охорони здоров'я у вівторок, 6 квітня.



Отримати документ зможуть вакциновані або ті, хто отримали негативний результат тесту на коронавірус. При цьому тест дійсний тільки протягом трьох днів.



Влада сподівається, що введення документа дозволить країні швидше повернутися до нормального ділового і культурного життя.



Тепер COVID-паспорт потрібно пред'явити в перукарнях, тату-салонах, а також парках розваг. А з 21 квітня при його наявності дозволяється відвідування відкритих веранд ресторанів і кафе, а також музеїв, художніх галерей і бібліотек.



Уже з 6 травня COVID-паспорт дозволить відвідувати ресторани і кафе в закритих приміщеннях, а також театри, кінотеатри і фітнес-центри. З 21 травня ковід-паспорт дозволить відвідувати спортивні заходи, криті приміщення в парках розваг, зоопарках, а також ігрові майданчики.



Водночас вимога COVID-паспортів не поширюється на: