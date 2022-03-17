Уряд Чехії вводить частковий локдаун

Унаслідок зростання поширення коронавірусу уряд Чехії змушений оголосити про введення в країні часткового локдауну.
Як повідомляє Novinky, магазини роздрібної торгівлі і сфери послуг будуть закриті з 6:00 22 жовтня.
Магазини з основним асортиментом залишаться відкритими. У торгових центрах залишаться відкритими лише продуктові магазини, аптеки та інші установи, які уряд вкаже в своїй постанові.
Гуртові магазини також залишаться відкритими.
Роботодавцям рекомендували організувати роботу з дому і обмежувати прямий контакт з клієнтами.
Також буде обмежене вільне пересування людей, за винятком поїздок на роботу, по магазинах, до лікаря або для допомоги близьким.
За його словами, якщо уряд не піде на ці заходи, система охорони здоров'я впаде приблизно 7-11 листопада.
У Чехії уряд повернув обов'язковий масковий режим на вулицях після того, як в країні зафіксували добовий рекорд захворюваності коронавірусом.
З 5 жовтня в Чехії діє режим надзвичайної ситуації через зростання захворюваності коронавірусом.
З 12 жовтня в країні вирішили посилити карантин.
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