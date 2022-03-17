Уряд Чехії вводить частковий локдаун

15:31 21 жовтня Київ, Україна

Унаслідок зростання поширення коронавірусу уряд Чехії змушений оголосити про введення в країні часткового локдауну



Як повідомляє Novinky, магазини роздрібної торгівлі і сфери послуг будуть закриті з 6:00 22 жовтня.



Магазини з основним асортиментом залишаться відкритими. У торгових центрах залишаться відкритими лише продуктові магазини, аптеки та інші установи, які уряд вкаже в своїй постанові.



Гуртові магазини також залишаться відкритими.



Роботодавцям рекомендували організувати роботу з дому і обмежувати прямий контакт з клієнтами.



Також буде обмежене вільне пересування людей, за винятком поїздок на роботу, по магазинах, до лікаря або для допомоги близьким.

«Ми вирішили вжити заходів, за що я перепрошую. На жаль, ми знаходимося в ситуації, коли спостерігається різке зростання, а заходи, які ми приймали в останні тижні, не працюють», - сказав прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

За його словами, якщо уряд не піде на ці заходи, система охорони здоров'я впаде приблизно 7-11 листопада.

«Заходи дійсно необхідні. Третина всіх проведених нами тестів - позитивні», - пояснив міністр охорони здоров'я Роман Примула.

У Чехії уряд повернув обов'язковий масковий режим на вулицях після того, як в країні зафіксували добовий рекорд захворюваності коронавірусом.



З 5 жовтня в Чехії діє режим надзвичайної ситуації через зростання захворюваності коронавірусом.



З 12 жовтня в країні вирішили посилити карантин.