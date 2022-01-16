Уряди Нідерландів та Данії підтримали бойкот Олімпіади у Пекіні

14:12 15 січень Київ, Україна

У лютому цього року у столиці Китаю відбудеться чергова зимова Олімпіада. Але, як стало відомо, багато країн вирішили бойкотувати ці ігри, відмовившись бути присутніми на них.

Основною причиною бойкоту стало порушення прав людини в цій країні, тому акція має політичний характер. Раніше про бойкот заявили такі держави, як США, Японія, Великобританія та Канада.. Ні їхні політичні діячі, ні гості цих країн не бажають вшанувати своєю присутністю країну-організатора ігор.

Напередодні стало відомо, що до політичного бойкоту приєдналися також Данія та Нідерланди.

Урядові організації цих країн відмовилися від поїздки до Китаю для присутності на Олімпійських іграх.

Як і слід було очікувати, у Пекіні на відкритті Олімпіади буде присутній великий друг Китаю – президент РФ Володимир Путін. У нього немає жодних розбіжностей із владою країни у питаннях прав громадян. Зимові Олімпійські ігри 2022 року пройдуть у Пекіні з 4 по 20 лютого.