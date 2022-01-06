Позиція щодо Росії та Китаю - випробування для нового уряду Німеччини

12:20 06 січень Київ, Україна





Серед них - нарощування військової могутності Москви біля України та дипломатичні наслідки вироку суду, згідно з яким російський уряд стояв за вбивством чеченського дисидента у Берліні у 2019 році.

Тиск Китаю на іншого члена Європейського Союзу також спонукав Німеччину стати на бік одного з найбільших торгових партнерів.



Ці питання вийшли на перший план під час візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Вашингтона, мета якого полягала в тому, щоб підкреслити спільну позицію її уряду та Сполучених Штатів щодо Росії.



Нагадаємо, під час минулорічних виборів на зміну давньому лідеру Німеччини Ангелі Меркель Бербок проводила кампанію за програмою зовнішньої політики, яка відстоювала жорсткішу лінію щодо Москви та Пекіна з питань безпеки та прав людини. Її суперник



Партія Бербок – Зелені, скептично ставиться до «Північного потоку-2». Позиція "зелених" частково обумовлена екологічною заклопотаністю з приводу залежності від викопного палива. Але з усіх основних німецьких сторін вона також є найближчою до позиції США, які попередили, що трубопровід ризикує посилити залежність Європи від російського газу. З моменту початку роботи нового уряду минулого місяця Німеччина зіштовхнулася з низкою проблем у відносинах з Росією та Китаєм, які перевіряють зовнішньополітичний характер нового уряду.Серед них - нарощування військової могутності Москви біля України та дипломатичні наслідки вироку суду, згідно з яким російський уряд стояв за вбивством чеченського дисидента у Берліні у 2019 році.Тиск Китаю на іншого члена Європейського Союзу також спонукав Німеччину стати на бік одного з найбільших торгових партнерів.Ці питання вийшли на перший план під час візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Вашингтона, мета якого полягала в тому, щоб підкреслити спільну позицію її уряду та Сполучених Штатів щодо Росії.Нагадаємо, під час минулорічних виборів на зміну давньому лідеру Німеччини Ангелі Меркель Бербок проводила кампанію за програмою зовнішньої політики, яка відстоювала жорсткішу лінію щодо Москви та Пекіна з питань безпеки та прав людини. Її суперник Олаф Шольц , який став канцлером Німеччини після того, як його Соціал-демократична партія виграла голосування, зайняв помітно м'якшу позицію щодо Росії.Партія Бербок – Зелені, скептично ставиться до «Північного потоку-2». Позиція "зелених" частково обумовлена екологічною заклопотаністю з приводу залежності від викопного палива. Але з усіх основних німецьких сторін вона також є найближчою до позиції США, які попередили, що трубопровід ризикує посилити залежність Європи від російського газу.



Однак цей скептицизм не поділяє Шольц, чиї лівоцентристські соціал-демократи рішуче лобіювали будівництво трубопроводу. Оскільки соціал-демократи – найбільша партія в коаліційному уряді, малоймовірно, що Берлін заблокує потік газу трубопроводом.

Бербок, яка ніколи не обіймала урядових посад до того, як стала головним дипломатом Німеччини, під час виборчої кампанії пообіцяла проводити зовнішню політику, керуючись інтересами та цінностями Німеччини. Це, а також її обіцянка керуватися демократичними цінностями головування Німеччини у Групі семи провідних економік цього року ставлять Бербок у скрутне становище щодо Китаю.



5 січня її висловлювання під час пресконференції у Вашингтоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном зміцнили ці політичні погляди і, ймовірно, викликали подив у німецьких бізнесменів, які покладаються на експорт до Китаю.

На запитання, чи Берлін підтримує критику з боку США щодо прав людини в Китаї, Бербок сказала, що Німеччина підтримує пропозиції про те, що «товари, отримані внаслідок примусової праці внаслідок серйозних порушень прав людини, не можуть потрапити на європейський ринок».



«Те саме вірно і щодо солідарності з Литвою», - сказала вона, маючи на увазі суперечку між маленькою країною ЄС і Пекіном. Рішення Литви дозволити Тайваню відкрити офіс в країні розлютило «Те саме вірно і щодо солідарності з Литвою», - сказала вона, маючи на увазі суперечку між маленькою країною ЄС і Пекіном. Рішення Литви дозволити Тайваню відкрити офіс в країні розлютило Китай , який вважає острів частиною своєї території.



Сполучені Штати давно виступають за жорсткішу позицію щодо свого конкурента Китаю, але за 16 років перебування Меркель при владі Німеччина часто намагалася збалансувати свої корпоративні інтереси з проблемами прав людини.