Довічне без права на апеляцію: в росії запропонували посилити покарання за держзраду і шпигунство

10:28 14 вересня Київ, Україна

У росії можуть посилити покарання за державну зраду та шпигунство до довічного терміну без права на апеляцію та з позбавленням громадянства.

Депутат держдуми від ЛДПР, перший заступник голови комітету з безпеки Андрій Луговий, який виніс пропозицію, вважає це «як ніколи актуальним».

«У геометричній прогресії зростає кількість тих, хто порушив моральну рису стосовно своєї Батьківщини, народу. Але одна справа, якщо ліберальний оркестр грає на замовлення іноземних спонсорів та їхні симфонії вже не чіпають російської людини. І інша річ, коли будь-яка провокація може обернутися загибеллю як військового, так і цивільного населення», - писав депутат у своєму Telegram-каналі.

На його думку, «достатньо ми дали волю розплодитися махровим зрадникам, які називають себе ліберальною опозицією», а зараз, в умовах "спецоперації", саме час захистити країну від "іноземних агентів", які діють на користь "англійських спецслужб".



При цьому довічним терміном обмежуватися, з погляду Лугового, не варто – треба одразу позбавляти громадянства та права на подання апеляції. Чинна конституція росії, проте, це забороняє. Депутат зазначає, що проєкт можуть внести до держдуми вже в осінню сесію.



Луговий - депутат, якого ЄСПЛ та британська влада вважають причетним до вбивства колишнього співробітника КДБ та ФСБ Олександра Литвиненка. Один із останніх законопроєктів, який вносив до держдуми Луговий, торкався теми «іноагентів» і передбачав заборону на викладання для тих, кого російська влада таким «іноагентом» вважає. Закон було ухвалено у липні.