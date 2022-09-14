Довічне без права на апеляцію: в росії запропонували посилити покарання за держзраду і шпигунство

У росії можуть посилити покарання за державну зраду та шпигунство до довічного терміну без права на апеляцію та з позбавленням громадянства.
Депутат держдуми від ЛДПР, перший заступник голови комітету з безпеки Андрій Луговий, який виніс пропозицію, вважає це «як ніколи актуальним».
На його думку, «достатньо ми дали волю розплодитися махровим зрадникам, які називають себе ліберальною опозицією», а зараз, в умовах "спецоперації", саме час захистити країну від "іноземних агентів", які діють на користь "англійських спецслужб".
При цьому довічним терміном обмежуватися, з погляду Лугового, не варто – треба одразу позбавляти громадянства та права на подання апеляції. Чинна конституція росії, проте, це забороняє. Депутат зазначає, що проєкт можуть внести до держдуми вже в осінню сесію.
Луговий - депутат, якого ЄСПЛ та британська влада вважають причетним до вбивства колишнього співробітника КДБ та ФСБ Олександра Литвиненка. Один із останніх законопроєктів, який вносив до держдуми Луговий, торкався теми «іноагентів» і передбачав заборону на викладання для тих, кого російська влада таким «іноагентом» вважає. Закон було ухвалено у липні.
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