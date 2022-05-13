Пожежі в Греції знищили 2500-річне дерево

17:42 10 серпня Київ, Україна

Пожежі, що вирують в Греції, торкнулися і острова Евбея, де росло 2500-річне оливкове дерево, вогонь залишив від пам'ятника природи лише тліючі недогарки.

Про це повідомляє Protothema.

Оливкове дерево Німфа росло в оливковому гаю в місті Ровія. Воно плодоносило до останнього і було настільки великим, що уздовж його стовбура могли сидіти близько десяти людей. Але тепер від нього залишилися тільки тліючі недогарки.

З давніх-давен його прозвали Німфою. Давньогрецький географ і філософ Страбон згадував його в своїх роботах, він жив ще в I столітті до н.е.