Пожежі на Гаваях: кількість жертв зросла до 101 особи

13:49 16 серпня Київ, Україна

Кількість жертв за тиждень лісових пожеж на гавайському острові Мауї зросла до 101. Кількість зниклих безвісти поки не встановлена через перебої зі зв'язком.

Кількість жертв може збільшитися, адже обстежити вдалося лише третину району, який постраждав від стихії.

Про це повідомив губернатор штату Гаваї Джош Грін, повідомляє CNN.

За словами Гріна, кількість загиблих все ще може значно зрости, оскільки ще так багато потрібно шукати. Станом на 15 серпня представники влади обстежили близько третини району пошуку.

Зазначається, що досі з понад сотні загиблих впізнати вдалося лише чотирьох. На острів було доставлено портативний морг, за допомогою якого можна буде ідентифікувати останки.