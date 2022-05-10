Пожежа біля грецької столиці вийшла з-під контролю

У Греції продовжують боротися з хвилею руйнівних лісових пожеж, викликаних тривалою спекою, але перемогти стихію поки не вдається.
Жителів 2 грецьких містечок Вотонас і Марафон, розташованих на північ від Афін, просять відправитися до узбережжя. Евакуація почалася о 5:00 6 серпня через те, що лісові пожежі вийшли з-під контролю.
Про це повідомляє Ekathimerini.
Пожежна служба повідомила, що основне вогнище вогню розділилося на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках. Пожежна служба також готується до сильних вітрів, прогнозованих в Аттиці і решті Греції.
Дані станом на ранок п'ятниці показують, що десятки будинків були зруйновані або пошкоджені, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс сказав, що в результаті пожежі була стерта територія площею від 4500 до 5000 гектарів.
Однак загиблих не було, і було госпіталізовано всього кілька десятків людей, в основному пожежників, які отримали легкі опіки, а також жителів, постраждалих від отруєння димом.
Раніше на цьому тижні були евакуйовані тисячі людей в північних передмістях Афін.
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