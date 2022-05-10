Пожежа біля грецької столиці вийшла з-під контролю

12:26 06 серпня Київ, Україна

У Греції продовжують боротися з хвилею руйнівних лісових пожеж, викликаних тривалою спекою, але перемогти стихію поки не вдається.

Жителів 2 грецьких містечок Вотонас і Марафон, розташованих на північ від Афін, просять відправитися до узбережжя. Евакуація почалася о 5:00 6 серпня через те, що лісові пожежі вийшли з-під контролю.

Про це повідомляє Ekathimerini.



Пожежна служба повідомила, що основне вогнище вогню розділилося на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках. Пожежна служба також готується до сильних вітрів, прогнозованих в Аттиці і решті Греції.



Дані станом на ранок п'ятниці показують, що десятки будинків були зруйновані або пошкоджені, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс сказав, що в результаті пожежі була стерта територія площею від 4500 до 5000 гектарів.



Однак загиблих не було, і було госпіталізовано всього кілька десятків людей, в основному пожежників, які отримали легкі опіки, а також жителів, постраждалих від отруєння димом.



Раніше на цьому тижні були евакуйовані тисячі людей в північних передмістях Афін.