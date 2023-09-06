Пожежа у порту Новоросійська: вогонь охопив 1,3 тис. кв. м вантажного термінала

12:34 18 серпня Київ, Україна

Велика пожежа охопила вантажний термінал у порту Новоросійська, загоряння поширилося на площі 1,3 тис. квадратних метрів.

Пожежа почалася в середу, 18 серпня, близько 10:00 ранку за місцевим часом.

Вогонь швидко поширився на дерев'яні піддони, що зберігалися на терміналі.

На місці працюють екстрені служби, включаючи пожежників, рятувальників та міліцію.