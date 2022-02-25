Пожежа в Китаї: 13 загиблих

10:51 02 жовтень Київ, Україна

У туристичній зоні Тайтайшань на півночі Китаю сталася пожежа, в результаті якої 13 людей загинули і 15 постраждали. Про це повідомляє держагентство Сіньхуа.



Пожежа сталася вдень в туристичній зоні у виставковому залі, де представлені снігові скульптури. 15 постраждалих госпіталізовано, вони знаходяться в стабільному стані.



Причини пожежі поки невідомі, розпочато розслідування.



Тайтайшань - це великий парк з кількома музеями, атракціонами та іншими пам'ятками.