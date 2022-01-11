Пожежа в хостелі в центрі Риги: загинули вісім осіб

11:46 28 квітень Київ, Україна

В одному з хостелів Риги сталася пожежа, в якій загинули 8 осіб, 9 постраждали, всього евакуйовано 20 осіб.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.



Державна пожежно-рятувальна служба Латвії повідомила, що сигнал про спалах надійшов на пульт чергового близько 5 ранку.



Повідомляється, що горів коридор, житлові приміщення, а також дах шестиповерхового будинку. Площа спалаху склала близько 140 метрів квадратних.



На місці працюють понад 50 пожежників. У будівлі встановлені металеві двері з кодовим замком, що ускладнило роботу пожежників.



На місці пожежі знайдено тіла восьми загиблих. Ще дев'ять людей постраждали, всього евакуйовано 20 осіб. У лікарню в стані середньої тяжкості доставлені шість осіб.



