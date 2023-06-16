З'явилися подробиці про підземний бункер путіна

07:21 21 травня Київ, Україна

Рано чи пізно всі глибоко заховані секрети виходять на поверхню. Те саме сталося з таємничим бункером, де ховається "кремлівський дід". У ЗМІ з'явилися дані та креслення "південного укриття" керівника росії.

Підземний бункер російського президента володимира путіна у палаці під Геленджиком має глибину близько 50 метрів. Про це свідчать матеріали американського порталу Business Insider, за якими BILD становив 3D-модель бункера.

Так, Business Insider днями показав креслення бункера путіна в Геленджику російської проєктної компанії.

Зазначається, що бункер складається з тунелів завширшки шість метрів з кількома виходами. Там є ліфт, що йде під землю на 50 метрів, а також водопровід, системи вентиляції, пожежогасіння та каналізації.

Загальна житлова площа становить 650 кв. м. Цього достатньо, щоб провести там від кількох днів до кількох тижнів. Креслення бункера датуються початком 2010-х років. Товщина його бетонних стін сягає 38 см, що свідчить про те, що путін вже тоді виношував плани війни та "готувався до гіршого сценарію".

Расположение дворца и бункера путина в Геленджике.

3D-модель подземного бункера путина в Геленджике.

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив хворобу та двійників путіна.