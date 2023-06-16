З'явилися подробиці про підземний бункер путіна

Рано чи пізно всі глибоко заховані секрети виходять на поверхню. Те саме сталося з таємничим бункером, де ховається "кремлівський дід". У ЗМІ з'явилися дані та креслення "південного укриття" керівника росії.

Підземний бункер російського президента володимира путіна у палаці під Геленджиком має глибину близько 50 метрів. Про це свідчать матеріали американського порталу Business Insider, за якими BILD становив 3D-модель бункера.

Так, Business Insider днями показав креслення бункера путіна в Геленджику російської проєктної компанії.

Зазначається, що бункер складається з тунелів завширшки шість метрів з кількома виходами. Там є ліфт, що йде під землю на 50 метрів, а також водопровід, системи вентиляції, пожежогасіння та каналізації.

Загальна житлова площа становить 650 кв. м. Цього достатньо, щоб провести там від кількох днів до кількох тижнів. Креслення бункера датуються початком 2010-х років. Товщина його бетонних стін сягає 38 см, що свідчить про те, що путін вже тоді виношував плани війни та "готувався до гіршого сценарію".

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив хворобу та двійників путіна.