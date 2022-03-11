З'явилися докази контактів Байдена з українською Burisma

Скандал, пов'язаний з Байденом і українською Burisma, набирає нових обертів, американська газета New York Post опублікувала нові докази не на користь Байдена.
Видання показало електронне листування співробітника української газодобувної компанії Burisma Вадима Пожарського з Хантером Байденом, сином кандидата в президенти США Джо Байдена.
У листі, датованому 17 квітня 2015 року, Пожарський дякує Байдену-молодшому за те, що той організував для нього зустріч зі своїм батьком, який займав у той час пост віцепрезидента США.
У листі, датованому 17 квітня 2015 року, Пожарський дякує Байдену-молодшому за те, що той організував для нього зустріч зі своїм батьком, який займав у той час пост віцепрезидента США.
В іншому електронному листі Пожарський просить Хантера Байдена подумати, як той може "використовувати свій вплив" для допомоги компанії.
NYP повідомляє, що листування сина Байдена зі співробітником Burisma було виявлене в ноутбуці, який був доставлений в ремонтну майстерню в штаті Делавер навесні 2019 року. У розслідуванні повідомляється також, що в комп'ютері було виявлено багато компроментувальних файлів на сина Джо Байдена, включаючи відео сексуального характеру.
Нагадаємо, в період, зазначений у дипломатичному листуванні, Хантер Байден офіційно працював радником глави української газодобувної компанії Burisma Миколи Злочевського, отримуючи за це близько $50 тисяч на місяць.
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