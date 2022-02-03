Підвищена готовність: НАТО відправляє війська та бойові літаки на схід для протидії російській загрозі

Держави-члени НАТО спрямовують тисячі військовослужбовців, військових літаків та кораблів до союзників у Східній Європі, оскільки напруженість у відносинах з Росією загострюється через розміщення Москвою понад 100 000 військовослужбовців на кордоні з Україною. Захід побоюється неминучого російського вторгнення, яке Кремль заперечує.
Минулого тижня в Литві приземлилися чотири данські винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Балтійському морі. Після насильницької анексії Криму Росією в 2014 році НАТО розмістило від 4000 до 5000 військовослужбовців в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, що альянс називає «розширеною передовою присутністю».
Війська США
Сполучені Штати поставили до резерву 8500 військовослужбовців.
Минулого тижня в Литві приземлилися чотири данські винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Балтійському морі. Після насильницької анексії Криму Росією в 2014 році НАТО розмістило від 4000 до 5000 військовослужбовців в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, що альянс називає «розширеною передовою присутністю».
Війська США
Сполучені Штати поставили до резерву 8500 військовослужбовців.
США вже мають десятки тисяч військовослужбовців, розміщених у Європі, в основному в Німеччині та Великій Британії. За одним сценарієм, частина цього персоналу може поступово перейти до східних союзників по НАТО.
Союзники НАТО
Франція оголосила про плани перекидання сотень військовослужбовців до Румунії.
Союзники НАТО
Франція оголосила про плани перекидання сотень військовослужбовців до Румунії.
Іспанія, Нідерланди та Німеччина також розглядають можливість відправлення військ, літаків та військових кораблів східноєвропейським союзникам.
Протитанкова зброя
Великобританія поставила Україні близько 2000 одиниць протитанкової зброї і, як очікується, цього тижня запропонує подальше розгортання союзникам НАТО, потенційно подвоївши свої нинішні зобов'язання, що налічують близько 1150 військовослужбовців. Прем'єр-міністр Борис Джонсон має відвідати Україну цього тижня та провести телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що розгортання призначене для того, щоб надіслати сигнал Москві.
Протитанкова зброя
Великобританія поставила Україні близько 2000 одиниць протитанкової зброї і, як очікується, цього тижня запропонує подальше розгортання союзникам НАТО, потенційно подвоївши свої нинішні зобов'язання, що налічують близько 1150 військовослужбовців. Прем'єр-міністр Борис Джонсон має відвідати Україну цього тижня та провести телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що розгортання призначене для того, щоб надіслати сигнал Москві.
Стримування
Проте НАТО не планує розміщувати бойові підрозділи в Україні, зазначає аналітик з питань безпеки Джулі Норман із Університетського коледжу Лондона.
Проте НАТО не планує розміщувати бойові підрозділи в Україні, зазначає аналітик з питань безпеки Джулі Норман із Університетського коледжу Лондона.
Норман каже, що розгортання НАТО може швидко посилитися.
НАТО заявляє, що відповідає на російську агресію. Москва назвала реакцію Заходу «істерією» і заперечує, що має якісь плани вторгнення в Україну, натомість заявляючи, що розширення НАТО на країни колишнього радянського блоку становить загрозу безпеці.
Білорусь загроза
Росія має близько 100 000 військовослужбовців, дислокованих неподалік кордону з Україною. Ще тисячі прибули до Білорусі на спільні військові навчання цього тижня.
Евелін Н. Фаркас, колишній заступник помічника міністра оборони США щодо Росії, України та Євразії, каже, що західним союзникам довелося відреагувати.
Білорусь загроза
Росія має близько 100 000 військовослужбовців, дислокованих неподалік кордону з Україною. Ще тисячі прибули до Білорусі на спільні військові навчання цього тижня.
Евелін Н. Фаркас, колишній заступник помічника міністра оборони США щодо Росії, України та Євразії, каже, що західним союзникам довелося відреагувати.
За словами Нормана, розгортання сил НАТО у Східній Європі може посилити напруженість у відносинах із російським президентом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі