Підвищена готовність: НАТО відправляє війська та бойові літаки на схід для протидії російській загрозі

08:00 01 лютий Київ, Україна





Минулого тижня в Литві приземлилися чотири данські винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Балтійському морі. Після насильницької анексії Криму Росією в 2014 році НАТО розмістило від 4000 до 5000 військовослужбовців в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, що альянс називає «розширеною передовою присутністю».



Війська США

Сполучені Штати поставили до резерву 8500 військовослужбовців. Держави-члени НАТО спрямовують тисячі військовослужбовців, військових літаків та кораблів до союзників у Східній Європі, оскільки напруженість у відносинах з Росією загострюється через розміщення Москвою понад 100 000 військовослужбовців на кордоні з Україною. Захід побоюється неминучого російського вторгнення, яке Кремль заперечує.Минулого тижня в Литві приземлилися чотири данські винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Балтійському морі. Після насильницької анексії Криму Росією в 2014 році НАТО розмістило від 4000 до 5000 військовослужбовців в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, що альянс називає «розширеною передовою присутністю».Сполучені Штати поставили до резерву 8500 військовослужбовців.

"Найближчим часом я направлю війська США до Східної Європи та країн НАТО", - заявив журналістам президент США Джо Байден.

США вже мають десятки тисяч військовослужбовців, розміщених у Європі, в основному в Німеччині та Великій Британії. За одним сценарієм, частина цього персоналу може поступово перейти до східних союзників по НАТО.



Союзники НАТО

Франція оголосила про плани перекидання сотень військовослужбовців до Румунії.

"Як нагадав минулого тижня президент Макрон, ми зробили значний внесок у безпеку наших європейських партнерів у місіях НАТО в країнах Балтії і продовжуватимемо робити це", — заявила міністр оборони Франції Флоренс Парлі під час візиту до Бухаресту 27 січня.

Іспанія, Нідерланди та Німеччина також розглядають можливість відправлення військ, літаків та військових кораблів східноєвропейським союзникам.



Протитанкова зброя

Великобританія поставила Україні близько 2000 одиниць протитанкової зброї і, як очікується, цього тижня запропонує подальше розгортання союзникам НАТО, потенційно подвоївши свої нинішні зобов'язання, що налічують близько 1150 військовослужбовців. Прем'єр-міністр Борис Джонсон має відвідати Україну цього тижня та провести телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.



Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що розгортання призначене для того, щоб надіслати сигнал Москві.

"Я думаю, що важливо, коли справа доходить до військового розгортання, щоб ми дали зрозуміти президенту Путіну, що саме те, чого він боїться, а саме наближення НАТО до Росії, буде наслідком стратегічної помилки вторгнення до суверенної країни, такої як Україна", повідомив Уоллес журналістам у понеділок після переговорів зі своїм угорським колегою у Будапешті.

Стримування

Проте НАТО не планує розміщувати бойові підрозділи в Україні, зазначає аналітик з питань безпеки Джулі Норман із Університетського коледжу Лондона.

"Ті війська НАТО, які перебувають у цих прикордонних державах, насправді перебувають там більше для забезпечення готовності, а також для оборони та стримування, а не для очікування прямого конфлікту чи прямого бою".

Норман каже, що розгортання НАТО може швидко посилитися.

"Якщо дійсно виникне конфлікт... ці прикордонні держави будуть посилені сильніше, ніж вони є зараз. У більшості цих держав уже є війська НАТО, але для початку це подвоїть їхню чисельність", - сказав Норман.

НАТО заявляє, що відповідає на російську агресію. Москва назвала реакцію Заходу «істерією» і заперечує, що має якісь плани вторгнення в Україну, натомість заявляючи, що розширення НАТО на країни колишнього радянського блоку становить загрозу безпеці.



Білорусь загроза

Росія має близько 100 000 військовослужбовців, дислокованих неподалік кордону з Україною. Ще тисячі прибули до Білорусі на спільні військові навчання цього тижня.



Евелін Н. Фаркас, колишній заступник помічника міністра оборони США щодо Росії, України та Євразії, каже, що західним союзникам довелося відреагувати.

"Північноатлантичний альянс був змушений відреагувати на нову загрозу, що походить від Росії, шляхом введення додаткових сил у Білорусь, яка, звичайно ж, має спільний кордон із Польщею, Латвією та Литвою, які є союзниками НАТО", - заявив Фаркас на недавній панельній дискусії, організований Чатем Хаус, що базується в Лондоні.

За словами Нормана, розгортання сил НАТО у Східній Європі може посилити напруженість у відносинах із російським президентом.