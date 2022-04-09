«Кухар Путіна» подав позов до Шендеровича і ЗАТ «Ехо Москви»

Мільярдер і близький приятель російського президента Євген Пригожин подав до Приморського районного суду Санкт-Петербурга позов до Євгена Белоганова, Віктора Шендеровича, Олексія Венедиктова, Віталія Рувинського і ЗАТ «Ехо Москви» про захист честі, гідності та ділової репутації, а також компенсації моральної шкоди.
Про це повідомляється в телеграм-каналі «Кепка Пригожина».
«Приводом для звернення до суду послужили неправдиві заяви Віктора Шендеровича стосовно Євгена Вікторовича, поширені в мережі і в прямому радіоефірі ЗМІ «Ехо Москви»», - сказано в повідомленні.
Згідно з позовом, Шендерович в ефірі «Ехо Москви» назвав Пригожина «вбивцею» і «злочинцем». «Позивач вимагає видалити зазначені відомості з публічного доступу, спростувати їх, а також стягнути компенсацію завданої моральної шкоди в сумі 5 млн рублів з автора відомостей - Віктора Шендеровича, а також 5 млн рублів з засновника ЗМІ - ЗАТ «Ехо Москви»», - сказано в позові.
На думку Пригожина, ведучі «Ехо Москви» повинні були під час передачі «коментувати фрази» Шендеровича, а також попереджати його про «неприпустимість подібних голослівних фраз». Крім того, радіостанція, на думку позивача, повинна була відредагувати інформацію про Пригожина перед публікацією ефіру.
«Приводом для звернення до суду послужили неправдиві заяви Віктора Шендеровича стосовно Євгена Вікторовича, поширені в мережі і в прямому радіоефірі ЗМІ «Ехо Москви»», - сказано в повідомленні.
Згідно з позовом, Шендерович в ефірі «Ехо Москви» назвав Пригожина «вбивцею» і «злочинцем». «Позивач вимагає видалити зазначені відомості з публічного доступу, спростувати їх, а також стягнути компенсацію завданої моральної шкоди в сумі 5 млн рублів з автора відомостей - Віктора Шендеровича, а також 5 млн рублів з засновника ЗМІ - ЗАТ «Ехо Москви»», - сказано в позові.
На думку Пригожина, ведучі «Ехо Москви» повинні були під час передачі «коментувати фрази» Шендеровича, а також попереджати його про «неприпустимість подібних голослівних фраз». Крім того, радіостанція, на думку позивача, повинна була відредагувати інформацію про Пригожина перед публікацією ефіру.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі