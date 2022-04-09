«Кухар Путіна» подав позов до Шендеровича і ЗАТ «Ехо Москви»

13:23 13 липня Київ, Україна

Мільярдер і близький приятель російського президента Євген Пригожин подав до Приморського районного суду Санкт-Петербурга позов до Євгена Белоганова, Віктора Шендеровича, Олексія Венедиктова, Віталія Рувинського і ЗАТ «Ехо Москви» про захист честі, гідності та ділової репутації, а також компенсації моральної шкоди.

Про це повідомляється в телеграм-каналі «Кепка Пригожина».



«Приводом для звернення до суду послужили неправдиві заяви Віктора Шендеровича стосовно Євгена Вікторовича, поширені в мережі і в прямому радіоефірі ЗМІ «Ехо Москви»», - сказано в повідомленні.



Згідно з позовом, Шендерович в ефірі «Ехо Москви» назвав Пригожина «вбивцею» і «злочинцем». «Позивач вимагає видалити зазначені відомості з публічного доступу, спростувати їх, а також стягнути компенсацію завданої моральної шкоди в сумі 5 млн рублів з автора відомостей - Віктора Шендеровича, а також 5 млн рублів з засновника ЗМІ - ЗАТ «Ехо Москви»», - сказано в позові.



На думку Пригожина, ведучі «Ехо Москви» повинні були під час передачі «коментувати фрази» Шендеровича, а також попереджати його про «неприпустимість подібних голослівних фраз». Крім того, радіостанція, на думку позивача, повинна була відредагувати інформацію про Пригожина перед публікацією ефіру.