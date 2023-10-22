Потік нелегальних мігрантів до Німеччини стабільно зростає

Відносно високі заробітки та добробут німців у Німеччині приваблюють мігрантів із багатьох менш стабільних регіонів.

Свого часу Німеччина пережила наплив біженців із країн Африки та Близького Сходу. І ось знову, лише у вересні до Німеччини нелегально в'їхали 21 366 людей. Такі дані федеральна поліція Німеччини опублікувала у суботу, 21 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Це найвищий місячний показник із лютого 2016 року, коли у розпал міграційної кризи до Німеччини в'їхали 25 650 нелегалів.

За даними поліції, в останні сім місяців приплив нелегальних мігрантів до країни стабільно зростає. Загалом із січня по вересень до Німеччини незаконно в'їхали 92 119 осіб.

Якщо ця тенденція продовжиться, то показник 2016 року – 112 тисяч осіб – буде перевищено.

Напередодні лідери трьох партій правлячої коаліції - Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та "Зелених" - зустрілися у Берліні, щоб обговорити ситуацію з нелегальною міграцією.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що країна має "нарешті депортувати у великих масштабах тих, хто не має права залишатись у Німеччині".

Водночас Шольц наголосив: потрібно, щоб Німеччина продовжила приймати осіб, які справді мають право на притулок, а також залучала кваліфікованих іммігрантів в умовах гострої нестачі в країні робочих рук.

16 жовтня уряд Німеччини запровадив тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на сухопутних кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією через міграційні проблеми.