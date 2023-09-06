Потепління в Антарктиді забрало життя тисяч пташенят імператорських пінгвінів

16:23 25 серпня Київ, Україна

Внаслідок виключно низького рівня морського льоду в Антарктиді, спричиненого аномальним потеплінням, загинули тисячі пташенят імператорських пінгвінів.



За даними, опублікованими у виданні The Guardian, наукові дослідження, проведені наприкінці 2022 року, підтвердили, що зміни клімату призвели до "катастрофічного порушення процесів розмноження цього птаха". Звіт було опубліковано у журналі Communications Earth & Environment.



Вчені проаналізували інформацію із супутникових знімків, отриманих у період з жовтня по грудень 2022 року в районі затоки Верді, острова Смайлі, узбережжя Брайанта та мису Пфрогнер.



За їхніми даними, було виявлено, що у зазначений період кількість антарктичного морського льоду на материку досягла рекордно низького рівня.



Як зазначають вчені, доля популяції імператорських пінгвінів тісно пов'язана зі станом морського льоду, який щорічно піддається скороченню, причиною цього є, зокрема, глобальне потепління океанів. Поширення морського льоду вже скоротилося вздовж близько 1,5 тисячі кілометрів.



З початку 2018 через цю проблему стикаються з ризиком втратити до 30% популяції 62 колонії імператорських пінгвінів, що населяють територію Антарктиди.