Постачання Іраном безпілотників Росії порушують резолюцію Ради безпеки ООН - Держдеп

11:04 18 жовтня Київ, Україна

Держдепартамент США погоджується з тим, що постачання Іраном БПЛА Росії порушує резолюцію Ради безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном та світовими державами.

Про це заявив на брифінгу заступник голови Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Reuters.

"Наші французькі та британські союзники публічно заявили, що постачання Іраном Росії цих БПЛА є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231. Ми з цим згодні", - сказав Пател.

Як зазначається, резолюція 2231 затвердила ядерну угоду 2015 року між Іраном та шістьма державами - Великобританією, Китаєм, Францією, Німеччиною, росією та США.. Вона обмежила діяльність Тегерана зі збагачення урану, ускладнивши розробку ядерної зброї в обмін на зняття міжнародних санкцій.

"Ми вважаємо, що ці БПЛА, які передаються з Ірану до Росії і використовуються Росією в Україні, відносяться до зброї, на яку поширюється ембарго відповідно до резолюції 2231", - сказав Пател.



Нагадаємо, згідно з резолюцією, ембарго на постачання звичайних озброєнь до Ірану діяло до жовтня 2020 року.. Незважаючи на зусилля США щодо продовження ембарго, Рада Безпеки відхилила цю пропозицію, відкривши Ірану шлях до відновлення експорту зброї.. У 2018 році колишній президент Дональд Трамп вивів США з угоди щодо іранської ядерної програми.



Проте західні дипломати заявили, що резолюція, як і раніше, включає обмеження на ракети та пов'язані з ними технології, що діють до жовтня 2023 р.. і що охоплюють експорт та купівлю передових військових систем, у тому числі безпілотників.