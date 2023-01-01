Посольство Японії в Україні відреагувало на поранення японського журналіста

08:48 01 січня Київ, Україна

Посольство Японії в Україні обурене масованим ракетним ударом Росії по Україні напередодні Нового року, внаслідок чого поранено японського журналіста.. Про це у суботу, 31 грудня, дипломатичне відомство заявило у Twitter.

"Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні напередодні Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни 31 грудня обстріляли Україну ракетами.. Зокрема ворог ударив і по Києву. При цьому, як уточнив мер міста, у столиці загинув чоловік похилого віку, а кількість поранених зросла до 22, також було поранено журналіста з Японії.

Внаслідок масованої ракетної атаки на Київ пошкоджено Палац України, повідомили в Офісі президента.