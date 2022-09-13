Посольство Узбекистану в Києві надіслало ноту до МЗС України

16:41 13 вересня Київ, Україна

Як повідомили у прес-службі посольства Узбекистану, з метою отримання з цієї нагоди докладної та достовірної інформації узбецькі дипломати надіслали офіційну ноту на адресу Міністерства закордонних справ України.

«У зв'язку з цим закликаємо не поширювати неперевірену інформацію щодо цього відео та дочекатися остаточного з'ясування всіх обставин, про що буде повідомлено додатково», – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 10 вересня у мережі поширилося відео, на якому можна побачити узбекистанців, яких взяли в полон в Україні. 22-річний студент із Самарканда, який навчався у Москві, заявив, що вирішив піти до ПВК заради заробітку. Інший повідомив, що без документів працював на будівництві в Москві і його відправили до України. Раніше влада та МЗС Узбекистану неодноразово попереджали громадян країни про наслідки найманства.



Раніше український військовий кореспондент Юрій Бутусов опублікував у мережі відео з допитом російських полонених, які потрапили до засідки під Балаклією.



Як повідомляє українське видання Focus, українські розвідники прорвалися глибоко до тилу російських військ під Балаклією Харківської області та успішно провели засідку.



За інформацією Юрія Бутусова, розвідувальна група 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ під керівництвом командира із позивним "Барс" напала із засідки на російську колону. Українським воїнам вдалося знищити частину ворожої техніки, а ще частину – захопити разом із екіпажами.



Розвідники провели допит полонених та записали його на камеру.