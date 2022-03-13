Посольство України в Москві припинило роботу

"У зв'язку із збройною агресією та масованим вторгненням збройних сил РФ в Україну 24 лютого 2022 року було розірвано дипломатичні відносини між Україною та Російською Федерацією. Посольство України в Москві та консульські установи України на території РФ були змушені припинити виконання своїх функцій,” – йдеться у повідомленні.