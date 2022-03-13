Посольство України в Москві припинило роботу
12:46 13 березня Київ, Україна
Посольство України в Москві повідомило про припинення роботи у всіх консульських установах України на території РФ.
"У зв'язку із збройною агресією та масованим вторгненням збройних сил РФ в Україну 24 лютого 2022 року було розірвано дипломатичні відносини між Україною та Російською Федерацією. Посольство України в Москві та консульські установи України на території РФ були змушені припинити виконання своїх функцій,” – йдеться у повідомленні.
У МЗС України закликали українців, які перебувають у Росії, негайно залишити територію країни. Громадянам України рекомендували утриматись від поїздок до РФ.
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