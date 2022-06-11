Посол Польщі Ціхоцький запропонував європейцям віддати росії свої землі

11:25 11 червня Київ, Україна

Вчора, 10 червня, в інтерв'ю Укрінформу посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький жорстко розкритикував окремих європейських лідерів, які запропонували дати голові Росії владимирові путіну "зберегти обличчя" за рахунок українських територій.

"Мені здається, що росія дуже свідомо і цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники тиснуть на нас з метою піти на поступки. Тому що для них Донецька чи Луганська області? Озвучувалися думки, що треба рятувати чиюсь особу. Так нехай віддають свої Бранденбург або Піренеї", - заявив Ціхоцький.

Посол запевнив, що Польща йтиме разом з Україною до перемоги та переконуватиме союзників у необхідності довгострокової підтримки. Проте він визнав, що у багатьох столицях Заходу не хочуть чути лідерів країн Східної Європи, а хочуть якнайшвидше "порозумітися" з керівництвом росії.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що росію не треба принижувати, щоб після завершення війни в Україні можна було вивести її із ізоляції.