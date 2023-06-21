Посол Польщі: без військової поразки росії неможливо виключити її з міжнародного співтовариства

16:28 21 червня Київ, Україна





Дипломат додав, що наразі Польща та інші країни східної частини Європи фактично блокують обрання росії до різних органів ООН.



Щерський нагадав, що подібне було і у випадку з нацистською Німеччиною – лише поразка на фронтах Другої світової війни завдала політичних наслідків для цієї країни. Без військової поразки росії не вдасться виключити її з міжнародного співтовариства, зокрема з ООН , заявив посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський в інтерв'ю польському радіо RMF24.Дипломат додав, що наразі Польща та інші країни східної частини Європи фактично блокують обрання росії до різних органів ООН.Щерський нагадав, що подібне було і у випадку з нацистською Німеччиною – лише поразка на фронтах Другої світової війни завдала політичних наслідків для цієї країни.

"Якщо дійде до ситуації, коли росія програє цю війну, то ми маємо зовсім нову ситуацію – стіл перевернутий, світ треба перебудовувати", – пояснив Щерський.

Водночас Щерський визнає, що ООН мало що може зробити, коли йдеться про російську агресію проти України.

"ООН, як і будь-яка міжнародна організація, є тим, що її роблять її члени, тобто барометр міжнародної ситуації. Те, що ми бачимо сьогодні, це певне безсилля, пов'язане з тим, що держави не мають рішучості однозначно об’єднатися проти росії", - сказав Кшиштоф Щерський.

За його словами, у світі все ще панує переконання, що навіть незважаючи на війну, з росією треба розмовляти.