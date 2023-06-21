Посол Польщі: без військової поразки росії неможливо виключити її з міжнародного співтовариства

Без військової поразки росії не вдасться виключити її з міжнародного співтовариства, зокрема з ООН, заявив посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський в інтерв'ю польському радіо RMF24.
Дипломат додав, що наразі Польща та інші країни східної частини Європи фактично блокують обрання росії до різних органів ООН.
Щерський нагадав, що подібне було і у випадку з нацистською Німеччиною – лише поразка на фронтах Другої світової війни завдала політичних наслідків для цієї країни.
Дипломат додав, що наразі Польща та інші країни східної частини Європи фактично блокують обрання росії до різних органів ООН.
Щерський нагадав, що подібне було і у випадку з нацистською Німеччиною – лише поразка на фронтах Другої світової війни завдала політичних наслідків для цієї країни.
Водночас Щерський визнає, що ООН мало що може зробити, коли йдеться про російську агресію проти України.
За його словами, у світі все ще панує переконання, що навіть незважаючи на війну, з росією треба розмовляти.
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