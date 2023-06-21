Посол Польщі: без військової поразки росії неможливо виключити її з міжнародного співтовариства

16:28 21 червня Київ, Україна

Без військової поразки росії не вдасться виключити її з міжнародного співтовариства, зокрема з ООН, заявив посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський в інтерв'ю польському радіо RMF24.

Дипломат додав, що наразі Польща та інші країни східної частини Європи фактично блокують обрання росії до різних органів ООН.

Щерський нагадав, що подібне було і у випадку з нацистською Німеччиною – лише поразка на фронтах Другої світової війни завдала політичних наслідків для цієї країни.
"Якщо дійде до ситуації, коли росія програє цю війну, то ми маємо зовсім нову ситуацію – стіл перевернутий, світ треба перебудовувати", – пояснив Щерський.
Водночас Щерський визнає, що ООН мало що може зробити, коли йдеться про російську агресію проти України.
"ООН, як і будь-яка міжнародна організація, є тим, що її роблять її члени, тобто барометр міжнародної ситуації. Те, що ми бачимо сьогодні, це певне безсилля, пов'язане з тим, що держави не мають рішучості однозначно об’єднатися проти росії", - сказав Кшиштоф Щерський.
За його словами, у світі все ще панує переконання, що навіть незважаючи на війну, з росією треба розмовляти.
"Дипломатія передбачає розмову навіть із бандитами. Тому поки не буде прориву на фронті, всі вірять, що колись доведеться сісти за стіл переговорів із росією, тому цього не можна виключати", - зазначив посол Польщі в ООН.