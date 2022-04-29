Посол Молдови в РФ залишає країну на тлі секс-скандалу

16:46 29 липня Київ, Україна

Молдова відкликала свого посла в РФ після надходження на його адресу звинувачення в домаганні до співробітниці дипмісії.

Про це повідомляє tv8.md у четвер, 29 липня.

«Відповідно до норм закону, Міністерство закордонних справ відкликало в Кишинів посла Володимира Головатюка на невизначений період для консультацій і оцінки діяльності дипломатичної місії, а також аспектів, які стосуються його поведінки», - йдеться в повідомленні міністерства.

Однак, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, Головатюка відкликали на тлі скандалу, що розгорівся у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях однієї зі співробітниць посольства . Як пише місцевий портал deschide.md, посол під вигаданим приводом покликав до себе в квартиру, розташовану прямо над офісом посольства, співробітницю дипмісії. Відразу після того, як дівчина увійшла в квартиру, Головатюк вийшов до неї «оголеним і сексуально збудженим». Дівчина, ім'я якої не розкривається, розповіла порталу, що посол намагався її обійняти, але вона встигла втекти.

«Відразу після того, що сталося, я повідомила свого колегу в посольстві, а також поліцію в Росії. Я була в стані шоку, в стані максимальної нервозності, мені було дуже соромно за те, що зі мною сталося. Я не можу працювати, мені завдана величезна психологічна травма з серйозними наслідками», - пояснила вона.

Головатюк, в свою чергу, заявив Deschide.md, що виїхав до Кишинева, оскільки у нього почалася відпустка, а повідомлення про свою причетність до секс-скандалу коментувати відмовився.



Інформацію про сексуальний скандал за участю посла також підтверджують кілька Telegram-каналів, які взяли інтерв'ю у постраждалої співробітниці дипломатичного представництва.

«Він поширив зневажливу інформацію про мене, як в Росії, так і в Кишиневі. Він заявив, що я жінка «з низькою соціальною відповідальністю», що я поводилася неадекватно, що я його провокувала, я його загіпнотизувала. Всю цю брехню він розповідає уряду, МЗС, парламенту. Я повертаюся з місії з великою плямою, викликаною ним», - розповіла співробітниця дипмісії.

У МЗС заявили, що на цей момент вважають за необхідне утриматися від коментарів.

«До з'ясування всіх обставин цієї справи ми утримуємося від коментарів, що стосуються інформації, опублікованої в пресі. У міністерстві пропагується абсолютна нетерпимість до зловживань будь-якого роду. Повага і захист людської гідності - один з основних принципів, якими керується дипломатична служба», - заявили у відомстві.

Головатюк був призначений послом Молдови в Росії 16 грудня 2020 року. Раніше він був депутатом парламенту від Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ), в якому очолював комісію з питань бюджету та фінансів.