Посол Молдови в РФ залишає країну на тлі секс-скандалу

Молдова відкликала свого посла в РФ після надходження на його адресу звинувачення в домаганні до співробітниці дипмісії.
Про це повідомляє tv8.md у четвер, 29 липня.
Однак, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, Головатюка відкликали на тлі скандалу, що розгорівся у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях однієї зі співробітниць посольства. Як пише місцевий портал deschide.md, посол під вигаданим приводом покликав до себе в квартиру, розташовану прямо над офісом посольства, співробітницю дипмісії. Відразу після того, як дівчина увійшла в квартиру, Головатюк вийшов до неї «оголеним і сексуально збудженим». Дівчина, ім'я якої не розкривається, розповіла порталу, що посол намагався її обійняти, але вона встигла втекти.
Головатюк, в свою чергу, заявив Deschide.md, що виїхав до Кишинева, оскільки у нього почалася відпустка, а повідомлення про свою причетність до секс-скандалу коментувати відмовився.
Інформацію про сексуальний скандал за участю посла також підтверджують кілька Telegram-каналів, які взяли інтерв'ю у постраждалої співробітниці дипломатичного представництва.
Інформацію про сексуальний скандал за участю посла також підтверджують кілька Telegram-каналів, які взяли інтерв'ю у постраждалої співробітниці дипломатичного представництва.
У МЗС заявили, що на цей момент вважають за необхідне утриматися від коментарів.
Головатюк був призначений послом Молдови в Росії 16 грудня 2020 року. Раніше він був депутатом парламенту від Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ), в якому очолював комісію з питань бюджету та фінансів.
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