Посол Німеччини прокоментувала запуск «ПП-2»

08:36 30 листопад Київ, Україна

Посол Німеччини в Україні заявила, що запуск Північного потоку-2 в нинішніх реаліях здійснити ніяк не вдасться. На це є цілком обґрунтовані причини.



Річ в тому, що Росія спочатку має зробити анбандлінг, тобто оформити російський оператор газопроводу таким чином, щоб він юридично відповідав законодавству Німеччини.



Діяльність інституту Bundesnetzagentur заснована виключно на німецьких та європейських законах. Отже, для сертифікації «ПП-2» Російській Федерації необхідно виконати умову - провести анбандлінг.



Посол підкреслила, що цей факт не стосується відповіді Росії на її шантаж.



Крім цього, посол Німеччини відзначила вигідність пропозиції, що надійшла від України – постачати додатковий обсяг газу (+55 мільярдів кубометрів) за спеціальними умовами. Однак збільшення транзиту палива може бути реалізовано лише в тому випадку, якщо Росія зможе більше його видобувати.



Вона додала, що якщо РФ буде комерційно зацікавлена у такій пропозиції, готова транспортувати газ через пункт передачі, розташований на східному кордоні України, то пропозиція цілком може стати реальністю.



У будь-якому випадку, сертифікація «Північного потоку-2» відкладена Федеральним мережевим агентством Німеччини, і говорити про запуск раніше, ніж за пів року, немає сенсу.