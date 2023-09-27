Посол Франції в Нігері залишив країну

Посол Франції Сільвен Ітту залишив Нігер вранці в середу, 27 вересня, приблизно через місяць після того, як новий військовий уряд країни оголосив про видворення французького дипломатичного представника.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що напередодні президент Еммануель Макрон заявляв, що посла в Нігері буде вивезено, а французькі війська залишать країну.
З моменту липневого перевороту Франція залишила в Нігері близько 1500 військових і неодноразово відмовлялася від наказу нової хунти вислати її посла, заявляючи, що Франція не визнає лідерів перевороту легітимними.
26 серпня військове керівництво Нігеру, яке захопило владу в країні, наказало французькому послу залишити Нігер протягом наступних 48 годин.. Зокрема, хунта заявила, що посол Франції відмовився від запрошення зустрітися з міністром закордонних справ Нігеру у п'ятницю, 25 серпня. Очолюване хунтою міністерство закордонних справ заявило, що дії французького уряду суперечать інтересам Нігеру. Французька сторона, у свою чергу, відповіла, що хунта не має такого права.
28 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що посол країни в Нігері Сільвен Ітту все ще перебуває там, незважаючи на ультиматум хунти, залишити територію держави протягом 48 годин.
31 серпня Міністерство закордонних справ Нігеру повідомило МЗС Франції про відміну дипломатичних карт і віз посла Франції в країні Сільвена Ітту та його родини.
Зазначається, що напередодні президент Еммануель Макрон заявляв, що посла в Нігері буде вивезено, а французькі війська залишать країну.
З моменту липневого перевороту Франція залишила в Нігері близько 1500 військових і неодноразово відмовлялася від наказу нової хунти вислати її посла, заявляючи, що Франція не визнає лідерів перевороту легітимними.
26 серпня військове керівництво Нігеру, яке захопило владу в країні, наказало французькому послу залишити Нігер протягом наступних 48 годин.. Зокрема, хунта заявила, що посол Франції відмовився від запрошення зустрітися з міністром закордонних справ Нігеру у п'ятницю, 25 серпня. Очолюване хунтою міністерство закордонних справ заявило, що дії французького уряду суперечать інтересам Нігеру. Французька сторона, у свою чергу, відповіла, що хунта не має такого права.
28 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що посол країни в Нігері Сільвен Ітту все ще перебуває там, незважаючи на ультиматум хунти, залишити територію держави протягом 48 годин.
31 серпня Міністерство закордонних справ Нігеру повідомило МЗС Франції про відміну дипломатичних карт і віз посла Франції в країні Сільвена Ітту та його родини.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі