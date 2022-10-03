Посол ЄС відзначив шанси України вступити до Європейського Союзу
11:49 03 жовтня Київ, Україна
Прагнення України вступити до Європейського Союзу через два роки є "оптимістичним, енергійним та рішучим".
На цьому наголосив посол
ЄС Матті Маасікас, оцінюючи перспективи вступу країни до ЄС, в інтерв'ю, опублікованому в понеділок, 3 жовтня.
Таким чином європейський дипломат відреагував на заяву українського прем'єра Дениса Шмигаля про те, що Україна сподівається пройти весь шлях вступу до ЄС за два роки.
"Це оптимістично, енергійно та рішуче. І це так, як ми хотіли б, вірно? Розширення ЄС - це процес, заснований на досягненнях. Абсолютна більшість того, що має зробити, залежить від країни-кандидата", - наголосив він.
За його словами, після набуття статусу кандидата в ЄС Україна має зробити "домашню роботу" за допомогою Євросоюзу.
"Потім Єврокомісія оцінить досягнутий прогрес. Я можу поки що лише процитувати слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час її нещодавнього (15 вересня, - ред.) візиту до Києва: оцінка буде наступного року, а далі бачитимемо", - зазначив Маасікас.
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