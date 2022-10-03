Посол ЄС відзначив шанси України вступити до Європейського Союзу

11:49 03 жовтня Київ, Україна

Прагнення України вступити до Європейського Союзу через два роки є "оптимістичним, енергійним та рішучим".



На цьому наголосив



Таким чином європейський дипломат відреагував на заяву українського прем'єра Дениса Шмигаля про те, що Україна сподівається пройти весь шлях вступу до ЄС за два роки. На цьому наголосив посол ЄС Матті Маасікас, оцінюючи перспективи вступу країни до ЄС, в інтерв'ю, опублікованому в понеділок, 3 жовтня.Таким чином європейський дипломат відреагував на заяву українського прем'єра Дениса Шмигаля про те, що Україна сподівається пройти весь шлях вступу до ЄС за два роки.

"Це оптимістично, енергійно та рішуче. І це так, як ми хотіли б, вірно? Розширення ЄС - це процес, заснований на досягненнях. Абсолютна більшість того, що має зробити, залежить від країни-кандидата", - наголосив він.

За його словами, після набуття статусу кандидата в ЄС Україна має зробити "домашню роботу" за допомогою Євросоюзу.