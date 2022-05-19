Посли залишають Афганістан. Талібану залишилося взяти тільки Кабул

10:41 15 серпня Київ, Україна

Ситуація в Афганістані вкрай напружена. Війська Талібану захопили всі провінції. Останнім великим містом, який ще контролюється урядовими силами, залишився Кабул, столиця Афганістану. За повідомленням агентства Reuters, Кабул починають залишати співробітники американського посольства в країні.

Повідомлення про евакуацію посольства США надійшло незабаром після того, як терористичне угрупування Талібан без бою зайняло місто Джелалабад. Як повідомив чиновник, який знаходиться в місті, в Джелалабаді зараз не відбуваються зіткнення, оскільки "губернатор здався талібам, щоб врятувати життя мирних жителів".

"Невелика група людей відбуває в цей час, більшість персоналу готові відбути... посольство продовжує роботу", - цитує Reuters одне зі своїх джерел. Агентство відзначає, що евакуація почалася 15 серпня, як і очікувалося.

Італія вже вивезла своє дипломатичне представництво в аеропорт Кабула і готується дипломатично покинути Афганістан.

Великобританія також відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані і збирається найближчим часом евакуювати з Кабула свого посла Лорі Брістоу і інших співробітників посольства.