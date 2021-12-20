Послу США в КНР вручено подання

Посол США плучілось серйозне попередження від Міністерства закордонних справ Китаю, пов'язане з підписанням Дональдом Трампом законопроекту, що регулює введення санкцій відносно Китаю.

З послом США в Пекіні зустрівся заступник міністра закордонних справ КНР Чжен Цзегуан. Він зробив серйозне подання Террі Брендстеду після підписання американським президентом Дональдом Трампом законопроекту про санкції по відношенню до Китаю у зв'язку з ситуацією в Гонконзі. Інформація представлена китайським зовнішньополітичним відомством.

"Я хотів би прямо заявити американській стороні: ми жорстко відповімо на будь-які прояви гегемонії і несправедливі випади Сполучених Штатів на адресу Китаю, - наводить слова Чжен Цзегуана офіційна сторінка МЗС КНР в соціальній мережі WeChat. - "Великі плани" Вашингтона, націлені на те, щоб загальмувати розвиток нашої країни, приречені на провал ".

Заступник міністра уточнив, що у Білого дому ще є час, щоб одуматися і виправити ситуацію. "Раджу вам негайно внести корективи щодо зроблених кроків, перестати брехати на Китай і відмовитися від подальших провокацій", - підсумував Чжен Цзегуан.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав законопроект про санкції щодо КНР у зв'язку з ситуацією в Гонконзі, а також виконавчий указ про скасування торгово-економічних преференцій для даного спеціального адміністративного району. Тим самим цей регіон втрачає привілейований статус в ділових відносинах зі Сполученими Штатами і буде розглядатися Вашингтоном нарівні з материковим Китаєм.

30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП, парламент) прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Він націлений на запобігання таких злочинів, як сепаратизм, тероризм, підрив державної влади, змова з іноземними силами і передбачає в якості вищої міри покарання довічне ув'язнення. Центральний уряд Китаю також створило в цьому спеціальному адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція гонконгської адміністрації. Білий дім сприйняв цю ініціативу як "порушення автономії".