Останні події навколо Білорусі не стосуються Росії - Путін

18:55 04 червень Київ, Україна

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що спецслужби РФ не мають ніякого відношення до ситуації з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську і підкреслив, що події в Білорусі не стосуються Росії.

Про це йшла мова в ході засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Ну ні, звичайно", - відповів він на питання про участь спецслужб РФ в цій операції.

При цьому він відмовився давати оцінку цій історії.

"Ви знаєте, я не хочу давати оцінок ні того, що в Штатах сталося, ні того, що сталося з цим літаком. Якщо по-чесному - я цього не знаю", - сказав Путін.

Більш того він додав, що не хоче заглиблюватися в ситуацію з посадкою літака.

"Я навіть не хочу заглиблюватися в цю справу. Розумієте, це нас не стосується абсолютно", - сказав президент РФ.

Разом з тим, він озвучив пояснення Олександра Лукашенка з даної історії.

"Як мені пояснив сам президент Білорусі, вони не планували ніяких операцій подібного роду. У них з'явилася інформація про те, що ця людина знаходиться на борту (Роман Протасевич - ред.) Після того, коли він вже опинився на території Білорусі і в Інтернеті з'явилися його фотографії", - розповів він.

Путін закликав не втручатися і дати білорусам можливість самим розібратися в ситуації всередині країни.