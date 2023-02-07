Після землетрусу в порту в Туреччині спалахнула пожежа

У середземноморському порту Іскендерун, на півдні Туреччини, який постраждав від землетрусу, виникла пожежа. Про це повідомляє видання Haber7.
На зображеннях з місця події видно, що бетонне покриття частини порту потріскалося, контейнери потрапляли, пошкоджено і серед них виникла пожежа.
Як повідомляє CNN Türk, близько 17:00 один із контейнерів на складі в порту Іскендерун з невідомої причини перекинувся і спалахнув.
Як повідомляє CNN Türk, близько 17:00 один із контейнерів на складі в порту Іскендерун з невідомої причини перекинувся і спалахнув.
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