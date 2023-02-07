Після землетрусу в порту в Туреччині спалахнула пожежа

18:57 06 лютого Київ, Україна

У середземноморському порту Іскендерун, на півдні Туреччини, який постраждав від землетрусу, виникла пожежа. Про це повідомляє видання Haber7.

"Землетрус, магнітудою 7,7, епіцентр якого розташовувався в районі Пазарджик провінції Кахраманмараш, також вразив порти в районах Хатай та Іскендерун. Після землетрусу в порту Іскендерун спалахнула пожежа”, - повідомляє видання.

На зображеннях з місця події видно, що бетонне покриття частини порту потріскалося, контейнери потрапляли, пошкоджено і серед них виникла пожежа.



Як повідомляє CNN Türk, близько 17:00 один із контейнерів на складі в порту Іскендерун з невідомої причини перекинувся і спалахнув.