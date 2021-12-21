Після захоплення влади талібами закрилися 40% афганських ЗМІ

13:10 21 грудень Київ, Україна

В Афганістані після захоплення влади представниками руху "Талібан" закрилися 40% афганських ЗМІ, понад 80% жінок-журналісток втратили роботу.



Про це свідчать результати дослідження "Репортерів без кордонів" (RSF) та Асоціації незалежних журналістів Афганістану (AIJA).



Всього з 15 серпня 2021 року в країні були змушені закритися 231 ЗМІ, понад 6,4 тисячі журналістів і працівників медіа (близько 60%) втратили роботу. Найбільше постраждали жінки-журналістки: чотири із п'яти (84%) більше не працюють.



Тому RSF та його місцевий партнер AIJA назвав вплив талібів на медіа Афганістану "драматичним".



Зміни в афганському медіаландшафті

Прихід талібів докорінно змінив медіаландшафт країни, йдеться у дослідженні. З 543 ЗМІ, що працювали в Афганістані на початку літа, наприкінці листопада діяли лише 312. Тобто 43% афганських ЗМІ зникли протягом трьох місяців.

Якщо раніше в більшості афганських провінцій було щонайменше десять приватних ЗМІ, то зараз у деяких регіонах їх майже не залишилося.



Так, у гірській північній провінції Парван було десять ЗМІ, зараз функціонують лише три. У західному місті Герат, третьому за величиною в країні та прилеглій провінції досі працюють лише 18 із 51 медіа – зменшення на 65%.



Центральний Кабульський регіон, де було більше ЗМІ, ніж будь-де, втратив 51% медіа: із 148, нарахованих до 15 серпня, досі діють лише 72.



Вплив на журналістів

З 10 790 осіб, які працювали в афганських ЗМІ (8 290 чоловіків та 2 490 жінок) на початку серпня, лише 4 360 (3 950 чоловіків та 410 жінок), або чотири з кожних десяти працівників ЗМІ, все ще працювали на час проведення цього дослідження.



Жінки постраждали найбільше: роботу втратили чотири з п'ятьох журналісток (84%) проти кожного другого чоловіка (52%). На більшій частині Афганістану не залишилося жодної жінки-журналістки.

У шести провінціях три чверті чоловіків-журналістів втратили роботу. Але жодна жінка-журналістка не працює у 15 із 34 провінцій країн. Наприклад, у північній провінції Джоузджан, де раніше було 19 ЗМІ, в яких працювало 112 жінок, жодна з 12 працюючих досі не наймала жінок.

“Таліби, які контролюють багато населених пунктів, нав'язують місцевим ЗМІ умови, що передбачають, що жодної жінки-журналістки не потрібно наймати взагалі. Медійний ландшафт зараз значною мірою позбавлений жінок-журналісток навіть у таких регіонах, як Кабул, де їх традиційно було більше”, – йдеться у тексті опитування.

Повернутися на роботу через кілька тижнів після того, як таліби захопили владу та наказали жінкам залишатися вдома, наважилися менше 100 жінок-журналісток. Ще частина повернулася до своїх ЗМІ за останні два місяці.



Загалом із 1190 журналісток та медіаробітниць, які працювали в Кабулі на початку серпня, зараз працюють лише 320 – зниження на 73%.



У Нангархарі, де менш ніж за рік убили чотирьох журналісток, лише 17 із 65 жінок, які працювали у ЗМІ на початку серпня, все ще залишилися на роботі (падіння на 74%).



Ще більш драматична ситуація спостерігається у провінціях Балх та Герат, де кількість журналісток та працівників ЗМІ скоротилася на 98% та 94% відповідно.

“Відносна стабільність, що панувала у цих двох провінціях протягом останніх років, сприяла розвитку ЗМІ та працевлаштуванню жінок. Але прогрес, помічений за останні 20 років, був знищений за лічені дні захопленням Талібаном", - заявили дослідники.

Тиск на медіа з боку нової влади

Після захоплення талібами середовище для журналістів в Афганістані стало дуже складним. Тепер ЗМІ мають відповідати "11 правилам журналістики", виданим Міністерством інформації та культури, та тлумаченню ісламської доктрини "Талібаном" про "заповідь добра і заборону поганого".



Небезпечні правила журналістики відкривають шлях до цензури та переслідувань, позбавляють журналістів незалежності, змушуючи їх розповідати посадовцям Міністерства інформації та культури, що вони хотіли б висвітлювати, отримувати дозвіл та інформувати їх про результати роботи перед тим, як опублікувати.



Вимога замінити новинні та музичні програми програмами, зміст яких має лише релігійний характер, змусила деякі місцеві радіостанції припинити мовлення.



На переконання керівника відділу Ірану та Афганістану RSF Реза Мойні, в Афганістані існує "нагальна потреба стримати спіраль, що неминуче веде до зникнення афганських ЗМІ, і забезпечити, щоб повага до свободи преси була пріоритетом.



У той самий час представник уряду талібів Забіхулла Муджахід заявив RSF, що Ісламський емірат Афганістан "підтримує свободу ЗМІ у певних межах для збереження найвищих інтересів країни, з повагою до шаріату та ісламу".



Щодо численних інцидентів, пов'язаних із насильством талібів проти журналістів на місцях (близько 40 з 15 серпня), він визнав відповідальність сил безпеки, чия "поведінка не завжди була правильною та професійною".



Також Муджахід сказав, що буде докладено зусиль, щоб "спробувати навчити силовиків контролювати таку поведінку". Він додав, що метою уряду є продовження зустрічей із представниками ЗМІ для спільного пошуку вирішення поточних проблем.



Економічні наслідки

Власникам ЗМІ в Афганістані теж доводиться боротися із новими економічними обмеженнями, йдеться у дослідженні. Багато ЗМІ отримували національне та міжнародне фінансування, яке припинилося, коли таліби захопили контроль. Також ЗМІ дуже постраждали від втрати доходів від реклами.



Визнаючи зникнення багатьох ЗМІ, Муджахід зазначив, що багато їхніх керівників та менеджерів втекли з країни. За його словами, це сприяло "обвалу" ЗМІ.

Загалом сотні журналістів залишили Афганістан із серпня, побоюючись репресій або через неможливість продовжувати займатися своєю професією.



На переконання виконавчого директора IAJA Ходжатолли Муджададі, закриття майже половини ЗМІ країни та втрата понад 6 тисяч робочих місць – катастрофа для свободи преси.