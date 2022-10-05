Після вибухів на Північному потоці НАТО готується до атаки росії на підводну інфраструктуру

Союзники НАТО вирішують, як краще захистити критично важливу підводну інфраструктуру після того, як вибухи на трубопроводах «Північний потік» 1 і 2 оголили труднощі з моніторингом об'єктів та виявленням атак.
За її словами, наразі потенційні атаки на інфраструктуру під водою викликають побоювання. Підводні кабелі, якими передається близько 98% інтернет-даних та телефонного трафіку по всьому світу.
Москва може націлитись на трубопроводи з Норвегії, якими поставляється природний газ на континент, або на якісь із 400 підводних кабелів, які забезпечують зв'язок та обмін даними, пише Bloomberg.
Причини вибухів на трьох нитках газопроводів «Північний потік» 1 та 2 залишаються невідомими. ЄС назвав їх «саботажем» і засудив, а президент росії володимир путін поклав провину за те, що сталося, на «англосаксів». Офіційні розслідування інциденту проводять влада Данії, Швеції та Німеччини.
При цьому аналітики звертали увагу, що росія має як технічні засоби для здійснення подібної диверсії, так і знання, де розташована підводна інфраструктура. Приміром, російські військові кораблі часто помічали поруч із маршрутами пролягання кабелів чи трубопроводів.
Країни НАТО розгорнули військові кораблі та літаки для спостереження за Балтійським та Північним морями після вибухів на Північних потоках. Норвегія та Італія посилили захист енергетичних об'єктів та стратегічних трубопроводів, але у країн мало засобів для запобігання саботажу.
НАТО ще в 2020 році наголошувало на вразливості підводної інфраструктури в Європі.
Москва може націлитись на трубопроводи з Норвегії, якими поставляється природний газ на континент, або на якісь із 400 підводних кабелів, які забезпечують зв'язок та обмін даними, пише Bloomberg.
Причини вибухів на трьох нитках газопроводів «Північний потік» 1 та 2 залишаються невідомими. ЄС назвав їх «саботажем» і засудив, а президент росії володимир путін поклав провину за те, що сталося, на «англосаксів». Офіційні розслідування інциденту проводять влада Данії, Швеції та Німеччини.
При цьому аналітики звертали увагу, що росія має як технічні засоби для здійснення подібної диверсії, так і знання, де розташована підводна інфраструктура. Приміром, російські військові кораблі часто помічали поруч із маршрутами пролягання кабелів чи трубопроводів.
Країни НАТО розгорнули військові кораблі та літаки для спостереження за Балтійським та Північним морями після вибухів на Північних потоках. Норвегія та Італія посилили захист енергетичних об'єктів та стратегічних трубопроводів, але у країн мало засобів для запобігання саботажу.
НАТО ще в 2020 році наголошувало на вразливості підводної інфраструктури в Європі.
Вибухи на газопроводах «Північний потік» 1 та 2 були «типовими ознаками гібридної війни», вважає аналітик Польського інституту міжнародних відносин Войцех Лоренц.
На його думку, так росія домагається скасування санкцій та відволікає увагу від анексії українських територій.
Реакція НАТО на вибухи матиме обмежений характер, оскільки пошкодження трубопроводу відбулося в економічних зонах Швеції та Данії, а не в їхніх територіальних водах. Однак країни-члени Північноатлантичного альянсу можуть запровадити додаткові санкції проти росії або збільшити військову допомогу Україні, якщо буде доведено, що за вибухами на газопроводах стоїть москва.
Реакція НАТО на вибухи матиме обмежений характер, оскільки пошкодження трубопроводу відбулося в економічних зонах Швеції та Данії, а не в їхніх територіальних водах. Однак країни-члени Північноатлантичного альянсу можуть запровадити додаткові санкції проти росії або збільшити військову допомогу Україні, якщо буде доведено, що за вибухами на газопроводах стоїть москва.
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