Після вибухів на Північному потоці НАТО готується до атаки росії на підводну інфраструктуру

15:23 05 жовтня Київ, Україна

Союзники НАТО вирішують, як краще захистити критично важливу підводну інфраструктуру після того, як вибухи на трубопроводах «Північний потік» 1 і 2 оголили труднощі з моніторингом об'єктів та виявленням атак.

"У нас були теоретичні побоювання, що вона (глибоководна інфраструктура - МТ) може бути вразливою, але до цих вибухів у "Північному потоці" ми не бачили подібних інцидентів", - наводить Bloomberg слова старшої наукової співробітниці з політики безпеки та оборони в німецькому фонді Маршалла Христини Берзіни.

За її словами, наразі потенційні атаки на інфраструктуру під водою викликають побоювання. Підводні кабелі, якими передається близько 98% інтернет-даних та телефонного трафіку по всьому світу.



Москва може націлитись на трубопроводи з Норвегії, якими поставляється природний газ на континент, або на якісь із 400 підводних кабелів, які забезпечують зв'язок та обмін даними, пише Bloomberg.



Причини вибухів на трьох нитках газопроводів «Північний потік» 1 та 2 залишаються невідомими. ЄС назвав їх «саботажем» і засудив, а президент росії володимир путін поклав провину за те, що сталося, на «англосаксів». Офіційні розслідування інциденту проводять влада Данії, Швеції та Німеччини.



При цьому аналітики звертали увагу, що росія має як технічні засоби для здійснення подібної диверсії, так і знання, де розташована підводна інфраструктура. Приміром, російські військові кораблі часто помічали поруч із маршрутами пролягання кабелів чи трубопроводів.



Країни НАТО розгорнули військові кораблі та літаки для спостереження за Балтійським та Північним морями після вибухів на Північних потоках. Норвегія та Італія посилили захист енергетичних об'єктів та стратегічних трубопроводів, але у країн мало засобів для запобігання саботажу.



НАТО ще в 2020 році наголошувало на вразливості підводної інфраструктури в Європі.

«Важливо розуміти, що більшість цих кабелів знаходяться у приватній власності, і загальновідомо, де вони знаходяться», – сказав тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Вибухи на газопроводах «Північний потік» 1 та 2 були «типовими ознаками гібридної війни», вважає аналітик Польського інституту міжнародних відносин Войцех Лоренц.

"Навіть якщо ми не знаємо, хто стоїть за атаками, росія може використовувати це у своїх цілях", - сказав Лоренц.

На його думку, так росія домагається скасування санкцій та відволікає увагу від анексії українських територій.



Реакція НАТО на вибухи матиме обмежений характер, оскільки пошкодження трубопроводу відбулося в економічних зонах Швеції та Данії, а не в їхніх територіальних водах. Однак країни-члени Північноатлантичного альянсу можуть запровадити додаткові санкції проти росії або збільшити військову допомогу Україні, якщо буде доведено, що за вибухами на газопроводах стоїть москва.