Після виходу фільму Netflix про шахрая з Tinder, його профіль у додатку заблокували

15:41 08 лютий Київ, Україна





Про це повідомляє Variety.



Стрічка "Аферист із Tinder" режисера Фелісіті Морріс вийшла на стрімінговій платформі Мобільний додаток для знайомств Tinder заблокував обліковий запис користувача Саймона Левієва, який став головним героєм документальної стрічки про шахрайство на платформі.Про це повідомляє Variety.Стрічка "Аферист із Tinder" режисера Фелісіті Морріс вийшла на стрімінговій платформі Netflix 2 лютого. У ній Пернілла Шехольм, Сесілія Фелльхой та Ейлін Шарлотта розповіли про те, як стали жертвами шахрая на ім'я Шимон Хают, що видавав себе за Саймона Левієва – нібито сина відомого ізраїльського філантропа, який має дев'ятьох дітей.

Хают знайомився з жінками через додаток Tinder, пропонував зустрічатися, але незабаром починав під різними приводами вимагати гроші. Наприклад, розповідав, що його життю загрожує небезпека. Коли чоловік отримував гроші від жертв, то зникав. Загалом, як повідомляє видання USA Today, завдяки цій схемі аферист отримав 10 мільйонів доларів.



На момент зйомки фільму профіль Хаюта у додатку для знайомств був активним, як і сторінка в Інстаграмі. Однак обидва профілі заблоковані.



У 2019 році чоловік провів п'ять місяців із 15-місячного терміну ув'язнення в Ізраїлі. Вирок він отримав за схиляння жінок до передачі грошей. Випустили його раніше, адже в країні почала діяти програма скорочення кількості ув'язнених у зв'язку з пандемією коронавірусу.